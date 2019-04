Vodiči v Bratislave hlásia v rannej špičke zdržanie až 30 minút

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 16. apríla (TASR) – Vodiči jazdiaci v rannej špičke v Bratislave hlásia zdržanie až do 30 minút. Hlásená je aj nehoda.Zelená vlna RTVS informuje o kolóne na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1. Vodiči tu hlásia polhodinové zdržanie. Zaznamenaná bola aj nehoda na začiatku vajnorského obchvatu. Šoféri musia rátať so zdržaním.Stella centrum informuje o kolóne na Račianskej smerom do centra Bratislavy, kde sa vodiči zdržia 20 minút, a takisto na Ulici svornosti a Popradskej smerom do centra.