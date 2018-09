Vodiči v okolí Bratislavy by si mali dávať pozor na hmlu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - V nedeľu ráno by vodiči v okolí Bratislavy mali jazdiť opatrnejšie. Miestami sa tam totiž vyskytuje hmla s dohľadnosťou 50 až 300 metrov. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu. Platiť má do 10 h.pripomenuli meteorológovia. Výstraha platí pre okresy od Bratislava, Pezinok, Malacky a Senec.