Vodička dodávky na D1 pri Ratkovciach narazila do kamióna, jej spolujazdec je v ohrození života – FOTO

3.6.2025 (SITA.sk) - Pri zrážke vozidla Fiat Ducato a nákladného vozidla Daf XF na diaľnici D1 pri obci Ratkovce v smere do Trnavy sa ťažko zranil spolujazdec z Fiatu. Zdravotníci ho s ťažkými zraneniami, ohrozujúcimi život, previezli do nemocnice. Okolnosti a presné príčiny pondelkovej nehody vyšetrujú dopravní policajti. Poverený príslušník diaľničného oddelenia začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví."Podľa doposiaľ zistených informácií sa 25 ročná žena pravdepodobne z dôvodu mikrospánku dostatočne nevenovala vedeniu vozidla zn. Fiat Ducato a pravou prednou časťou vozidla mala naraziť do ľavej zadnej časti vozidla zn. Daf XF jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu," informovala o nehode trnavská krajská polícia Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam, ktoré mali negatívne výsledky. Žene policajná hliadka na mieste zadržala vodičský preukaz. Polícia upozorňuje vodičov, aby si dávali na cestách pozor, nepreceňovali svoje schopnosti za volantom a mysleli v prvom rade na bezpečnosť.