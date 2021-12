Vodička Octavie nedala prednosť Peugeotu, nehodu neprežila (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Po zrážke dvoch osobných vozidiel na križovatke ciest pri obci Baka v okrese Dunajská Streda v stredu ráno zahynula 45-ročná vodička Škody Octavia.Pri prejazde križovatkou nedala prednosť vozidlu Peugeot, ktoré išlo po hlavnej ceste. Jeho 38-ročný vodič už podľa trnavskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej nedokázal zareagovať a vyhnúť sa zrážke. Od začiatku decembra ide v Trnavskom kraji už o tretiu tragickú nehodu.Škoda Octavia skončila v poli, vodičke už záchranári nedokázali pomôcť. Vodiča druhého auta previezli so zraneniami do nemocnice. Prítomnosť alkoholu u neho policajti nepotvrdili. U vodičky budú túto skutočnosť zisťovať z jej krvi.Policajti budú naďalej pracovať na zistení presnej príčiny tragickej nehody. Polícia apeluje na vodičov, aby sa v nočných a skorých ranných hodinách nespoliehali na slabú premávku, ale aby sa pri prejazde križovatkami vždy riadne presvedčili, či je to bezpečné.