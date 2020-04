Vodičovi už nebude pes na snowborde v aute prepínať pesničky, čelí obvineniu z ohrozovania pod vplyvom drog (video)

Mal v sebe všetko možné

Kuriózna dopravná nehoda

7.4.2020 - Polícia už pozná výsledky testov vodiča, ktorému podľa jeho slov pes v aute prepínal pesničky. Ako informovala košická krajská polícia, 31-ročný muž bol pod vplyvom drog a čelí obvineniam z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.V jeho krvi zistili pervitín a amfetamín. Následne bolo znaleckým dokazovaním zistené, že vodič v stave po ich požití nebol schopný bezpečne viesť motorové vozidlo.Jeho schopnosť šoférovať bola výrazne negatívne ovplyvnená rovnako, akoby užil alkohol v množstve viac ako jedno promile, uviedla polícia. Obvinenému mužovi teraz hrozí až ročný pobyt za mrežami.Koncom januára v Michalovciach vodič BMW narazil do spätného zrkadla zaparkovanej Octavie.Dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu. Jeho správanie sa však policajtom nepozdávalo, napovedali tomu aj jeho vyjadrenia, ktoré pobavili ľudí aj na sociálnych sieťach."Pes mi štekal vzadu do ucha, tak možno preto. Predtým som ho zatvoril do kufra a príde na snowboarde, si prešiel cez takú dierku, keď je smädný, tak si príde dopredu. Prepne mi pesničku alebo čo mi povie, a som sa zľakol,“ tvrdil muž, ktorý sa dobrovoľne podvolil odberu biologického materiálu na zistenie návykových látok.