Vodní slalomári sa z MEJ vrátili s 3 medailami,tréner: Prekonali ciele

Slovenská výprava vodných slalomárov sa vrátila z uplynulých majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v slovinskom Solkane ovenčená troma cennými kovmi. Zaslúžili sa o ne majsterka sveta Karolína Abrahámová medzi juniorkami v K1, Dominik Egyházy bol zlatý v rovnakej vekovej kategórii v C1 a David Skubík získal striebro v individuálnych pretekoch kajak krosu.



Šéftréner mládeže a reprezentácie do 23 rokov Vladimír Chrapčiak uviedol, že výprava v slovinskom stredisku, kde sa súťaží na prírodnej vode na rieke Soča, prekonala ciele. „Myslím, že sme ich trochu prekročili. Priznám sa, že sme neverili, že získame dve zlaté medaily. Je to krásny úspech, ktorý nás v tej veľkej konkurencii, ktorá tam bola, prekvapil. Verím, že to nakopne aj ďalších, motivuje ich to a budú sa snažiť ďalej pracovať. Keď počujete slovenskú hymnu, je to krásny pocit pre trénera a ešte krajší musí byť pre športovca,“ uviedol po návrate na Slovensko.

Veľkú radosť z európskeho titulu mala Abrahámová, ktorá išla do Slovinska s vysokými cieľmi, no asi nie až zlatými. „To sa ani nedá opísať, bolo to úžasné. Nečakala som, že budem prvá a potom to vyšlo, takže som bola neskutočne rada a všetci z toho boli veľmi šťastní. Boli tam aj slzy a bola som trochu mimo,“ opísala pocity v cieli. Mladá slovenská reprezentantka sa do finále prebojovala zo štvrtého miesta kvalifikácie. V boji o medaily jej vyšiel najmä stred trate, kde si vypracovala rozhodujúci náskok a o zlato ju nakoniec nepripravil ani jediný dotyk na predposlednej 20. bránke, keďže jej súperky zaváhali. „Keď skončila Češka, ktorá štartovala po mne, udelili jej 50-tku a bola som šťastná, aj keď to nie je pekné, lebo bez tej penalizácie by mala lepší čas. Takže už som bola pódiu. Potom ma neprekonala ani Poľka, ktorá pokazila 12. bránku a už som vedela, že som vyhrala. Veľmi ma to motivovalo do ďalšej práce," uviedla.

Aj pre Egyházyho bol šampionát veľký úspech: „Takýto pocit som ešte nezažil, pretože je to môj prvý veľký európsky titul. Takže som bo veľmi šťastný.“ Prírodná voda je vždy nevyspytateľná, no slovenskému reprezentantovi v Solkane až také problémy nerobila: „Pre mňa nebolo ťažké sa prispôsobiť, pretože túto vodu dobre poznám, boli sme tu na viacerých sústredeniach. Aj keď je pravda, že sa to tam dosť mení a je to vždy širšie ako kanál, viac sa tam pádluje a drie, ale poznám to a pre mňa to až taký problém nebol.“



Okrem titulu si cení aj to, že zdolal vlaňajšieho majstra Európy medzi dospelými a obhajcu trofeje Žigu Lina Hočevara a tiež Titouana Estangueta, syna trojnásobného olympijského víťaza Tonyho. „S Titouanom sa poznáme aj ako kamaráti a bol to zaujímavý pocit. Na takejto úrovni som ho zdolal prvýkrát. Vo finále som štartoval z piateho miesta a po jazde som sa tešil, pretože som dúfal, že mám medailový čas. Estanguet totiž nasadil latku v semifinále vysoko, 95 s ťukom, čiže 93 sekúnd čistý čas. Ja som skončil vo finále s 94,07 s. Bol som dosť spokojný a hneď ďalší dvaja, ktorí išli za mnou, spravili chyby,“ povedal s tým, že cenný kov by chcel obhájiť aj o rok: „Je to pre mňa povzbudenie zvládnuť budúcoročné majstrovstvá sveta a Európy. Pokračovať v tom čo robím a zamakať ešte viac.“