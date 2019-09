Vodní slalomári SR odleteli na MS, Slafkovský: Idem s úsmevom

Na archívnej snímke slovenský reprezentant v kategórii C1 Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome odleteli v pondelok dopoludnia na MS do španielskeho Seu d'Urgell. Na vrcholnom podujatí tejto sezóny nebudú bojovať iba o medaily, ale aj o miestenky na budúcoročné olympijské hry do Tokia. Zároveň pokračuje interný súboj o nomináciu do Japonska. Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave odišla zostava s výnimkou Michala Martikána, Eleny Kaliskej a Emanuely Luknárovej, ktorí odcestovali do Španielska minulý týždeň.stručne konštatoval v odletovej hale športový riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Lukáš Giertl. Jeho slová potvrdil aj deväťnásobný majster sveta v tímovej súťaži C1 Alexander Slafkovský. Tridsaťšesťročný singlista si chce napraviť chuť po nevydarenom závere Svetového pohára, keď vo finálovej jazde v Prahe obsadil až desiate miesto.povedal Slafkovský.Kanál v Seu d'Urgell postavili v roku 1990 pre účely olympiády 1992 v Barcelone. Slovenským pretekárom nie je neznámy, naopak, všetci sa naň tešia.uviedol Slafkovský, ktorý má zo svetových šampionátov dve individuálne striebra. Dobrú náladu mala aj najmladšia kajakárka Eliška Mintálová. V porovnaní so Slafkovským jej vyšlo finále SP v Prahe na výbornú, keď iba tesne zaostala za pódiom a obsadila štvrté miesto.povedala 20-ročná Mintálová.Špecifické preteky čakajú na Janu Dukátovú. Tridsaťšesťročná kajakárka sa túto sezónu vrátila do súťažného diania po ročnej prestávke, už v úlohe mamičky. Do španielska odletela aj s dcérkou Líviou. Prostredie pozná, v roku 2009 tam získala striebro v hliadkach.zhrnula podmienky Dukátová.