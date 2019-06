Vodnopólisti Hornets chcú ďalší titul, tréner Bačo: Favorit je Slávia

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Pavel Neubauer Foto: TASR – Pavel Neubauer

Prehľad majstrov SR vo vodnom póle:



2018 ŠK Hornets Košice

2017 Slávia UK Bratislava

2016 KVP Nováky

2015 KVP Nováky

2014 ŠKP Modrí Draci Košice-Staré Mesto

2013 ČH Hornets Košice

2012 ČH Hornets Košice

2011 ČH Hornets Košice

2010 ČH Hornets Košice

2009 ČH Hornets Košice

2008 ČH Hornets Košice

2007 NCHZ Nováky

2006 NCHZ Nováky

2005 NCHZ Nováky

2004 NCHZ Nováky

2003 NCHZ Nováky

2002 NCHZ Nováky

2001 NCHZ Nováky

2000 NCHZ Nováky

1999 NCHZ Nováky

1998 NCHZ Nováky

1997 Slávia UK Bratislava

1996 NCHZ Nováky

1995 NCHZ Nováky

1994 NCHZ Nováky

1993 Slávia UK Bratislava

Košice 4. júna (TASR) - Vodní pólisti ŠK Hornets Košice vstúpia do finálovej série slovenskej extraligy proti Slávii UK Bratislava s cieľom využiť domáce prostredie v prvom zápase a nadviazať na vlaňajší titul. Radi by ním zavŕšili vydarenú sezónu svojho klubu, keďže vo svojich súťažiach už uspeli juniori i starší žiaci Hornets. Séria hraná na tri víťazstvá sa začína v stredu 5. júna o 20.15 v košickom bazéne, pokračovať bude dvomi víkendovými zápasmi v Bratislave.Hornets budú vo finále obhajovať vlaňajšie prvenstvo, vo finálovej sérii sezóny 2017/18 zdolali Sláviu 3:1 na zápasy. Na titul, ktorý vlani získali po piatich rokoch, by radi nadviazali, ale tréner Karol Bačo mladší považuje za favorita bratislavský tím.poznamenal.Séria sa začne jedným zápasom v košickom bazéne, nasledujúce dva uvidia diváci v hlavnom meste. Tréner "sršňov" si uvedomuje úskalia domáceho začiatku série.poznamenal Bačo.Hornets veria, že v sérii "východ proti západu" uspejú a zavŕšia úspešnú sezónu, v ktorej sa darilo aj ich mládežníckym tímom. Juniori triumfovali vo svojej súťaži, kadeti skončili druhí a starší žiaci vyhrali slovenskú ligu a aj severovýchodnú oblasť maďarskej súťaže.Po vlaňajšej majstrovskej sezóne odišla z Hornets štvorica hráčov, ďalší dvaja (Vladimir Krivolapov, Martin Šuster) vypadli počas sezóny. Pozitívom pre trénera Bača je návrat Andreja Zarevu, ktorý je späť po problémoch s kolenom. Kormidelník Hornets verí, že k úspechu vo finále by mohla pomôcť aj poverčivosť.poznamenal Bačo s úsmevom.Jedným z lídrov košického družstva by mal byť Ladislav Vidumanský mladší, ktorý očakáva náročnú sériu. Favorizuje v nej súpera.