Vodnoslalomári SR sa v SP predstavia doma, Dukátová: Čunovu to chýbalo

Na snímke slovenská reprezentantka Jana Dukátová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 19. júna (TASR) - Svetový pohár vo vodnom slalome sa po šiestich rokoch vrátil do Bratislavy. Areál vodných športov v Čunove privíta cez víkend 2. kolo tohtosezónneho programu SP. Slovenská reprezentácia bude štartovať v totožnom zložení ako v olympijskom kanáli v Lee Valley, teda Alexander Slafkovský, Matej Beňuš a Michal Martikán v C1, Jakub Grigar, Andrej Málek, Martin Halčin (K1), Jana Dukátová, Elena Kaliská, Eliška Mintálová (K1) a Soňa Stanovská, Monika Škáchová, Emanuela Luknárová (C1).Minulý týždeň vo Veľkej Británii dosiahol najlepší výsledok Matej Beňuš, keď v olympijskom kanáli obsadil piate miesto. Na dobrý výsledok by rád nadviazal aj pred vlastnými fanúšikmi. Podľa jeho slov predpoklady na to budú:Beňušove ambície tradične siahajú k medailovým umiestneniam, no uvedomuje si, že skutočné preteky s cieľom na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu odštartujú až v druhej polovici sezóny.dodal strieborný medailista z Ria 2016.Motiváciu navyše bude mať cez víkend Jana Dukátová. Štvornásobná majsterka sveta sa predstaví na SP v domácom prostredí prvýkrát po návrate z materskej dovolenky.uviedla Dukátová slovenským médiám po stredajšom tréningu. Tridsaťšesťročná kajakárka vynechala minulý rok pre materské povinnosti a v prvej polovici tejto sezóny sa pozvoľna dostáva do bývalej formy. Sama však priznala, že to nie je jednoduché.prezradila Dukátová a dodala: