Vodný mlyn v Krivanoch slúžil až do znárodnenia, následne chátral

Krivany 1. októbra (TASR) – Vodný mlyn zo 17. storočia v obci Krivany v okrese Sabinov v minulosti slúžil pre celý región. Neskôr roky chátral. Členovia Združenia Kamenný mlyn sa ho snažia obnoviť do pôvodného stavu, aby mohol slúžiť najmä turistom.povedal pre TASR majiteľ mlyna a člen združenia Ján Sabolík.Mlyn bol kedysi hnaný vodou privádzanou na vrch dreveného kolesa s lopatkami, takzvaným žľabom. Do roku 1918 sa mlelo zrno medzi dvoma veľkými kameňmi, ktoré boli na to špeciálne upravené.priblížil Sabolík.Z dôvodu znárodnenia v roku 1948 a neskoršieho vstupu do družstiev bol v roku 1952 mlyn spolu s pílou uzavretý a zapečatený.skonštatoval Sabolík.Ako ďalej povedal, mlyn chcú zrekonštruovať do pôvodného stavu, aby v ňom bolo možné aspoň na ukážku mlieť.priblížil majiteľ mlyna.Mlyn najmä v lete, peši i na bicykloch, navštevuje množstvo turistov. Podľa Sabolíka ide o jeden z mála funkčných mlynov na Slovensku a občas sa v ňom dejú nevysvetliteľné veci.dodal Sabolík.