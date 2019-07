VODNÝ SLALOM: Mirgorodský postúpil do finále C1 do 23 rokov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 6. júla (TASR) - Slovenský vodnoslalomár Mirko Mirgorodský zabojuje na ME juniorov a do 23 rokov o medailu. V sobotnom semifinále C1 do 23 rokov skončil šiesty a postúpil. Vo finále sa nepredstaví Martin Dodok, ktorý bol 13., za postupom zaostal o 16 stotín.