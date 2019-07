Vodný slalom: Škáchová a Maceková postúpili do finále C1 do 23 rokov

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka Monika Škáchová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Semifinále - výsledky:



do 23 rokov



C1 ženy: 1. Klara Olazabalová (Šp.) 111,34 s (0), 2. Tereza Fišerová 111,50 (2), 3. Martina Satková (obe ČR) 111,72 (0), 4. Marjorie Delassusová (Fr.) 112,48 (2), 5. Monika ŠKÁCHOVÁ (SR) 112,85 (2), 6. Alja Kozorogová (Slov.) 114,84, 7. Simona MACEKOVÁ 116,39 (4), ... 11. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) 118,32 (4)



Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) - Slovenské vodnoslalomárky Monika Škáchová a Simona Maceková postúpili na ME juniorov do finále C1 do 23 rokov. Škáchová sa dostala do boja o medaily z piateho miesta, Maceková bola siedma. Nedeľné semifinále v Liptovskom Mikuláši nevyšlo Soni Stanovskej, ktorá obsadila 11. pozíciu a za finále zaostala o necelú sekundu.