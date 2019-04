Vodný slalom v metre: Slováci využijú v Tokiu iný druh dopravy

Ilustračná snímka.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Manažment sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky má za sebou inšpekčnú cestu v dejisku OH 2020. Počas piatich dní absolvoval deväť rokovaní s predstaviteľmi šiestich hotelov, ktoré by vzhľadom na svoju polohu mohli byť vhodné pre potreby slovenských vodných slalomárov.uviedli pre canoe.sk zástupcovia sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky po návrate z inšpekčnej cesty z Tokia, kde sa v októbri uskutočnia testovacie preteky pred OH 2020.vysvetľoval viceprezident Slovenskej kanoistiky Richard Galovič.Inšpekčná cesta bola nevyhnutná súčasť logistickej prípravy na nadchádzajúcu olympiádu. Okrem iného aj preto, že v termíne predolympijských pretekov sa v metropolitnej oblasti Tokio očakáva navyše 200-tisíc fanúšikov MS v ragby, čo výrazne zvyšuje už aj tak vysokú priemernú cenu ubytovania.povedal Galovič.Praktické skúsenosti 38-miliónovým mestom ukázali, že štandardná preprava prenajatými autami nie je optimálna. Preto budú športovci a ich realizačné tímy využívať na presuny verejnú dopravu.ozrejmil športový riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Lukáš Giertl.Čo sa týka samotného olympijského kanála, japonský návrat ku konceptu rovnej trate vyskladanej umelými prekážkami RapidBlocs, rovnako ako na olympijských kanáloch v Londýne a Rio de Janeiro, postaveného iba pár metrov od mora, evokuje úplne nové prostredie, na ktoré si bude potrebné čo najviac zvyknúť.dodal Galovič.