VODNÝ SLALOM: V piatkovej kvalifikácii uspelo 11 z 12 slovenských lodí

Na archívnej snímke slovenská vodnoslalomárka Emanuela Luknárová. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 5. júla (TASR) - V semifinále majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome sa predstaví všetkých šesť slovenských kanoistiek. Najviac sa v piatok v Liptovskom Mikuláši darilo juniorkám v C1, keď už z prvej kvalifikácie postúpili Emanuela Luknárová, Ivana Chlebová aj Zuzana Paňková. V mužskej K1 uspela pätica pretekárov, nepostúpil iba Jakub Stanovský v kategórii do 23 rokov. Slovensko bude mať v semifinále K1 mužov a C1 žien jedenásť z dvanástich lodí.Najlepšie vyšla kvalifikácia Jakubovi Grigarovi v K1 do 23 rokov, ktorý predviedol čistú jazdu a obsadil druhé miesto. "povedal Grigar. Do semifinále postúpil na prvý pokus aj Adam Gonsenica. Aj jemu sa podarilo zajazdiť čisto a skončil jedenásty. "konštatoval Gonsenica. Tretí kajakár Jakub Stanovský bol v prvej kvalifikácii 21. Na postup mu chýbalo 23 stotín a smolu mal aj v druhej, keď bol 14., s mankom vyše sekundy na semifinále.V ženskej C1 žien do 23 rokov si zabezpečili postup všetky pretekárky. V prvej kvalifikácii to vyšlo Monike Škáchovej, ktorá bola šiesta a deviatej Simone Macekovej.uviedla obhajkyňa zlata Škáchová. V nedeľu sa napokon predstaví aj Soňa Stanovská. Tej unikol postup z prvej jazdy o pol sekundy, v druhej nenechala nič na náhodu a postúpila z druhej priečky. "povedala Stanovská.Najlepšie spomedzi Sloveniek v juniorskej C1 dopadla Luknárová, ktorá napriek štyrom trestným sekundám skončila na štvrtom mieste, o dve priečky nižšie bola Chlebová. Medzi najlepšiu pätnástku sa zmestila aj Paňková, hoci spravila až štyri chyby a inkasovala osem trestných sekúnd.V juniorskom kajaku nebude chýbať ani jedna z troch lodí. Mateja Blaščíka klasifikovali v 1. kvalifikácii na druhom mieste, Matúš Štaffen skončil na 17. priečke. Opakovačku musel absolvovať Ilja Buran, ktorý bol po prvej jazde 34. V druhej síce dvakrát "ťukol", ale stačilo mu to na štvrtú priečku a aj on sa predstaví v semifinále.