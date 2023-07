Vodný slalomár Martikán zvažuje, že požiada o cudzí pas

Päťnásobný olympijský medailista vo vodnom slalome Michal Martikán uvažuje, že požiada o cudzí pas, aby mohol aj v budúcnosti súperiť s najlepšími. Zároveň si chce splniť sen a postaviť nový kanál. Čas na zmenu má do 30. novembra, keď musia všetci športovci nahlásiť Medzinárodnej kanoistickej federácii (ICF), ktorú krajinu budú v nasledujúcom roku reprezentovať. Uviedol to v rozhovore, ktorý prinieslo štvrtkové vydanie denníka Šport.





Martikán sa ocitol v máji po posledných nominačných pretekoch do reprezentačného tímu v pozícii prvého náhradníka. Odvety len trénuje a na súťaži sa nepredstavil. Najbližšie ho čakajú už tento víkend rebríčkové preteky ICF v Prahe, ktoré môžu byť jeho posledné pod slovenskou vlajkou.Po nominačných pretekoch začal uvažovať nad tým, či by neexistovala možnosť, aby mohol štartovať na septembrových MS v Londýne. Tam sa totiž budú rozdávať miestenky na olympijské hry do Paríža 2024. To však nepripadá do úvahy, keďže ICF má v pravidlách termín na prihlasovanie reprezentantov na ďalšiu sezónu až 30. novembra. "Znamená to, že ja sa musím rozhodnúť do konca novembra, či budem naďalej reprezentovať Slovensko, alebo požiadam o pas inej krajiny, za ktorú budem na budúci rok s jej súhlasom štartovať na medzinárodných podujatiach. Vyzerá to tak, že asi 40 percent je v prospech inej krajiny a 60, že budem naďalej súťažiť pod slovenskou vlajkou," uviedol pre Šport.

Martikán už o svojich úvahách informoval vedenie VŠC Dukla Banská Bystrica i Slovenskej kanoistiky: "Na Dukle mi vyšli v ústrety a takisto klub i vedenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky sa vyjadrili, že by mi nerobili problémy. Napísal som aj list prezidentovi ICF, za akých okolností by sa to dalo zrealizovať, ale doteraz som naň nedostal odpoveď."



Dvojnásobný olympijský víťaz uviedol, že sa zatiaľ nerozhodol pre konkrétnu krajinu, no do úvahy prichádzajú tie, s ktorými počas svojej kariéry spolupracoval - Spojené arabské emiráty, Rakúsko či Čína. Okrem toho, že by chcel naďalej bojovať na medzinárodných podujatiach s najlepšími, chcel by si splniť aj ďalší sen a podieľať sa na výstavbe kanála. Aj to bude rozhodovať pri jeho voľbe. "Isté je, že ak požiadam o cudzí pas, do úvahy prichádza len jedna z týchto troch krajín. Vo všetkých troch som našiel pochopenie. Nejde mi len o to, aby som mal možnosť ešte súperiť s najlepšími na vrcholných podujatiach, ale v hlave nosím aj plán o postavení jedného vodnoslalomárskeho kanála. Takže by som bol rád, keby sa mi tento sen mohol v tej krajine splniť. Som Slovák a naďalej sa budem hrdo hlásiť k našej krajine. Lenže ešte stále mám nejaké športové ambície, ktoré by som rád spojil aj s prípadnou výstavbou kanála," povedal pre Šport s tým, že ani v 44 rokoch sa necíti na odchod do športového dôchodku. Na olympiádu v roku 2028 v Los Angeles však zatiaľ nemyslí.