Vodohospodári kupovali nevyužiteľné stroje za státisíce eur, minister Budaj chce blacklist podozrivých firiem

Dve drvičky kameňov za vyše 1,75 milióna eur

Podozrivý nákup kompy

Obstarávanie vyšetruje NAKA

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) nakupoval v praxi nepoužiteľné stroje za státisíce eur. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj OĽaNO ).Interný audit ministerstva životného prostredia (MŽP) mal odhaliť, že predošlé vedenie SVP uskutočnilo tri pochybné verejné obstarávania.Do kameňolomu pri Devíne údajne kúpili dve drvičky kameňov za vyše 1,75 milióna eur. Tie pritom podľa Budaja nezodpovedajú požiadavkám vedenia kameňolomu, pretože nie sú schopné drviť tak tvrdý ani veľký kameň, aký sa v kameňolome nachádza a zároveň je namiesto 200 ton schopný spracovať naraz 90 ton odpadu.Podľa ministra tak v kameňolome stoja dve drvičky kameňa, ktoré sú prakticky nepoužiteľné.„Usúdili sme, že pán riaditeľ Dúcz (Jozef Dúcz, pozn. SITA), ktorý už v tejto chvíli nie je riaditeľom Odštepného závodu Bratislava, nezabezpečil ochranu práv objednávateľa,“ povedal Budaj. Podľa neho pritom dodávateľ meškal s dodávkou strojov, takže bývalý riaditeľ SVP mohol na základe zmluvy vyvodiť voči dodávateľovi sankcie, čo však neurobil. Výsledkom sú dva nevyužité stroje, ktoré stoja v areáli kameňolomu.SVP uskutočnilo aj súťaž na pásové rýpadlá, ktoré ťažia štrk, nánosy a íl z koryta rieky. Tie by mali byť umiestňované na vodu na pontónoch. SVP však objednalo stroje za vyše 700-tisíc eur bez pontónov. Tým pádom sú podľa Budaja v praxi nepoužiteľné.Tretím podozrivým nákupom bol nákup kompy, teda prievoznej lode. Tá bola pôvodne objednávaná ako štvormotorová. Pôvodná kúpna zmluva sa však napokon zmenila dodatkom a namiesto štvormotorovej kompy bola dodaná dvojmotorová kompa. Suma sa zmenila z 2,90 milióna eur na 2,77 milióna eur.Pôvodne mali byť peniaze dodávateľovi dané pri dodaní kompy, dodatok zmluvy však zmenil spôsob vyplatenia.Peniaze SVP uložila na účet v banke, odkiaľ sa mali uvoľniť po dodaní dočasného plavebného povolenia. Budaj spochybnil, či „zľava“ za to, že kompa bude iba dvojmotorová, bola adekvátna. Všetky tri obstarávania označil za podozrivé a vyjadril obavy z machinácií s nimi.Budaj informoval, že obstarávania už vyšetruje aj Národná kriminálna agentúra (NAKA) . Na tlačovej konferencii zároveň uviedol, že bude potrebné vytvoriť „blacklist“, teda zoznam firiem, ktoré sa objavujú v podozrivých tendroch. Na zozname by podľa neho mali figurovať aj nekalé praktiky, ktoré sa pri obstarávaniach objavovali a rovnako aj osoby, ktoré pri nich figurovali.