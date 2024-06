Vodohospodárska výstavba presiahla tržby 160 miliónov eur, minister Taraba oznámil zámer zlúčenia dvoch štátnych podnikov (video)

Profit z dobrého manažmentu

Dodávky silovej elektriny

Spojenie dvoch vodohospodárskych podnikov

27.6.2024 (SITA.sk) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba prekonal v prvom polroku 2024 plán tržieb o 20 %, keď namiesto plánovaných 136 miliónov eur dosiahol tržby 163 miliónov eur.Informovali o tom na tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba a generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Peter Molda.Podľa vicepremiéra Tarabu zarobilo Slovensko na zvýšenej vode po záplavách v tomto mesiaci už vyše 34 miliónov eur.„Vodohospodárska výstavba je ukážkou toho, ako môže štát profitovať z dobre nastaveného manažmentu svojich podnikov a inštitúcií. Iba počas júna sme dosiahli tržby viac ako 34 miliónov eur, keď sme zapojili do prevádzky všetkých osem turbín v Gabčíkove a Čunove," zdôraznil Taraba.Generálny riaditeľ Peter Molda pritom podotkol, že výborné výsledky v prvom polroku dosiahli najmä dodávkami silovej elektriny z Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina.„Od januára sme počas každého mesiaca dodali do elektrizačnej sústavy viac ako 200-tisíc megawatthodín elektriny. Celkovo sme dosiahli 130-percentnú mieru dodávok silovej elektriny oproti plánu. Naplánovaný predaj elektriny sme prekročili o 303-tisíc megawatthodín," uviedol Molda.Vodohospodárska výstavba do konca júna uhradí do štátnej pokladnice doplatok dane z príjmov vo výške 39,7 milióna eur. Celková výška dane z príjmov za uplynulý rok je 63,2 milióna eur. V decembri tohto roka navyše uskutoční podnik ďalší transfer vo výške 80 miliónov eur, čo predstavuje dodatočný odvod zo zisku za minulý rok.Celkové odvody podniku do štátneho rozpočtu predstavujú 221,55 miliónov eur. Minister Taraba na tlačovej besede oznámil zámer zlúčenia Vodohospodárskej výstavby a Slovenského vodohospodárskeho podniku.„Spojenie dvoch štátnych vodohospodárskych podnikov nám musí dávať predovšetkým hospodársky a ekonomický význam. Zároveň by malo zefektívniť viaceré činnosti súvisiace s údržbou vodných tokov," uzavrel Taraba.