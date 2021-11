Vojaci rozdávali v mestách červené maky, ľuďom vysvetľovali aj význam vojnových veteránov

Deň venovaný všetkým, ktorí slúžili vlasti

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Profesionálni vojaci vo štvrtok vo viacerých mestách na Slovensku rozdávali červené maky ako symbol vďaky vojnovým veteránom. Ľuďom tiež vysvetľovali tradíciu a význam štvrtkového Medzinárodného dňa vojnových veteránov.Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková , svet vrátane Slovenska vo štvrtok červenými makmi vzdáva úctu všetkým, ktorí bojovali za slobodu národov a nadčasové hodnoty.Svet si tiež 11. novembra pripomína koniec prvej svetovej vojny, keďže práve 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku.Rešpekt a vďaku vojnovým veteránom vo štvrtok vyjadrilo aj vedenie ministerstva obrany a velenie ozbrojených síl pri Pomníku príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pri Pamätníku padlým vojakom 1. československého armádneho zboru na vojnovom cintoríne Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši.Pamiatku vojakov si uctili aj v Banskej Bystrici, a to položením venca v Pietnej sieni Pamätníka SNP a vysadením ruže pri Lavičke vojnových veteránov. Spolu s nimi vzdali spolubojovníkom česť aj vojnoví veteráni 2. svetovej vojny Vladimír Strmeň a Pavol Chrapčiak.„Dnešný deň patrí všetkým, ktorí slúžili alebo slúžia vlasti s nasadením vlastného života. Vojnové cintoríny sú, žiaľ, plné hrdinov, ktorých posolstvo nesmie zahynúť – oni pre nás a našu budúcnosť bojovali, mnohí preliali krv a umierali. Nikdy im to nezabudneme a ich odkaz budeme živiť pre ďalšie generácie,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Zároveň sa poďakoval prítomným vojnovým veteránom – Vladimírovi Strmeňovi a Pavlovi Chrapčiakovi. „Je mi skutočnou cťou podať im ruku a v mene celého Slovenska vzdať hlbokú poklonu. Títo ľudia si to zaslúžia a môžeme byť vďační, že sú medzi nami a dodnes nahlas svedčia o utrpení a hrôze, ktoré prináša vojna,“ zdôraznil minister.Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných celkovo 8 434 žijúcich vojnových veteránov, z toho 8 390 je novodobých vojnových veteránov a 44 sú veteráni druhej svetovej vojny.Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko vyzdvihol nadčasovosť odhodlania vojnových veteránov slúžiť ušľachtilým hodnotám.„Práve na odkaz týchto hrdinov nadväzujeme pri príprave a výchove ďalších vojakov, ktorí majú byť nositeľmi bohatých vojenských tradícií a odvážnych činov v prospech mieru, slobody a demokracie,“ povedal.Verejnosti si tiež vo štvrtok už po druhýkrát pripomenie Medzinárodný deň vojnových veteránov aj tematickou projekciou, ktorá bude premietaná na Bratislavskom hrade dnes od 18:00. Zároveň bude Rozhlas a televízia slovenska vysielať o 20:40 odovzdávanie ocenení Vojenský čin roka.