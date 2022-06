Vojaci sa môžu hlásiť do aktívnych záloh, okrem nových skúseností získajú aj finančný bonus

Podmienky slúženia v aktívnych zálohách

Rezort ponúka finančný príspevok

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) spustilo proces zaraďovania vojakov v zálohe do aktívnych záloh pre rok 2023. Aktívne zálohy budú pripravené predovšetkým na výkon mimoriadnej služby a na plnenie úloh Ozbrojených síl SR (OS SR) pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková Požiadať o zaradenie do aktívnych záloh môže vojak v zálohe, ktorý už slúžil v OS SR, vykonal povinnú vojenskú službu, absolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo slúžil v niektorom z bezpečnostných zborov.„V roku 2023 je plánovaný výcvik aktívnych záloh pre Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Veliteľstvo pozemných síl v Trenčíne, veliteľstvá 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch a 2. mechanizovanej brigády v Prešove, 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline, Ženijný prápor v Seredi, Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave, Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine a tiež Vojenskú políciu,“ uvádza rezort obrany.Záujemcovia o zaradenie do aktívnych záloh sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2022 prostredníctvom ktorejkoľvek regrutačnej skupiny alebo elektronicky. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovania, ako aj kontakty na jednotlivé regrutačné skupiny sú dostupné na webovej stránke MO SR.Tí, ktorí sa rozhodnú pre zaradenie do aktívnych záloh získajú cenné praktické skúsenosti z oblasti vojenského výcviku, ale napríklad aj finančný benefit, takzvaný motivačný príspevok vo výške 600 eur.„Tento príspevok je vyplácaný každému vojakovi, ktorý je zaradený do aktívnych záloh počas celého kalendárneho roka a absolvuje minimálne 75 percent doby cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,“ spresňuje rezort obrany.Okrem motivačného príspevku je vojakom v aktívnej zálohe po absolvovaní cvičenia alebo plnenia úloh vyplácaná aj pomerná časť hodnostného platu.