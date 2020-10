Vojaci sú pripravení pomôcť v boji proti COVID-19, ale podľa Naďa ich o to ešte nik nepožiadal

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) stále nikto oficiálne nepožiadal o ďalšiu pomoc v boji s koronavírusom . Vojaci v súčasnosti asistujú Policajnému zboru SR napríklad v centrálnych odberových miestach či poskytujú techniku. Informoval o tom minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) počas rokovania vlády.„Prebiehajú rôzne diskusie aj o zapojení OS SR. Chceme to spraviť naozaj systémovo, ale bavíme sa o rôznych úlohách, ktoré by ozbrojené sily vykonávali,“ uviedol Naď.Šéf rezortu obrany potvrdil ministrom, že vojaci sú pripravení pomôcť. Podľa Ústavy SR však ozbrojené sily nemôžu konať na území SR, ak o to neboli oficiálne požiadané.„Keď sa nahromadia nejaké požiadavky, tak zasadne krízový štáb a ten potom môže spraviť konkrétne rozhodnutia,“ uzavrel Naď.