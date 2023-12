Vojaci z ruských jednotiek Štorm-Z sa pravdepodobne vracajú do boja s nedoliečenými zraneniami, tvrdia Briti

18.12.2023 (SITA.sk) - Ruskí bojovníci z jednotiek Štorm-Z sa pravdepodobne vracajú do boja s nezahojenými zraneniami. V niektorých prípadoch sa členovia jednotiek vrátili aj po amputácii končatiny.Vo svojom pondelkovom spravodajskom hlásení o vojne na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany, informuje spravodajský portál Sky News.Veľkú časť jednotiek Štorm-Z tvoria odsúdenci, ktorí sú „obzvlášť náchylní na zlé zaobchádzanie“, uviedol rezort. Jedným z dôvodom je aj to, že im často chýbajú potrebné dokumenty na prístup do vojenských nemocníc.„Nedostatok náležitej lekárskej starostlivosti na mieste presunie administratívnu a zdravotnú záťaž späť na domovské jednotky vojakov,“ konštatuje správa.Ruské štátom kontrolované médiá informovali, že jednotky Štorm-Z existujú, že sa zúčastnili na intenzívnych bojoch a niektorí z ich členov dostali medaily za statočnosť, ale dosiaľ nezverejnili, ako vznikli, ani aké straty utrpeli, píše Sky News.