Vojak v nákupnom centre zabil najmenej 20 ľudí, z miesta činu pridával fotografie na Facebook (video)

aktualizované 9. februára, 08:19



Zobral muníciu a ušiel

Motívom zrejme spor o pozemok

9.2.2020 (Webnoviny.sk) -Thajská polícia v nedeľu ráno zastrelila vojaka, ktorý predtým zabil 26 osôb a ďalších 57 ľudí zranil. Informoval o tom tamojší premiér s tým, že muža zabili v nákupnom centre, kam prišiel vraždiť. Úrady takisto potvrdili, že dôvodom jeho konania bol problém týkajúci sa financií.Prípad sa stal v meste Nakhon Ratčasima. Jakrapanth Thomma najprv zabil dve osoby na vojenskej základni, jednou z nich bol veliaci dôstojník. Potom začal strieľať aj na iných ľudí, zobral zbrane a muníciu a ušiel vo vojenskom aute, pričom strieľal aj po ceste.Páchateľ zverejnil na sociálnej sieti Facebook fotografie z incidentu, kde tiež napísal odkazy ako napríklad "nikto neunikne smrti", "mal by som prestať?" alebo "už som s tým prestal".Minister zdravotníctva uviedol, že vo vnútri nákupného centra, do ktorého muž prišiel vraždiť, sa už nenachádza žiadne telo. Politik takisto dodal, že zločinec zasiahol aj lekára, ktorý chcel pomôcť zranenému človeku.Nemenovaný policajt predtým povedal, že vojak najskôr zastrelil iného vojaka a ženu, a ďalšiu osobu zranil, pričom motívom mal byť spor o pozemok. Zo základne, na ktorej pôsobil zobral zbraň a auto a odišiel do nákupného centra, pričom strieľal aj po ceste.