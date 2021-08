Vojakom sa v Kábule podaril zázrak, Heger považuje evakuáciu utečencov z Afganistanu za veľký úspech (video)

Šiesti majú povolenie na pobyt

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) označil evakuačnú misiu slovenského armádneho špeciálu, pri ktorej sa na Slovensko dostalo z Afganistanu 28 ľudí s väzbami na krajinu, za veľký úspech.Povedal to utorkovej spoločnej tlačovej konferencie s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nom. SaS).„Som nesmierne hrdý na príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR) , pretože preukázali nesmierne veľkú odvahu. Išli do rizikovejšieho prostredia a museli na letisku v Kábule zotrvať dva dni, pretože operácia si to vyžadovala,“ povedal predseda vlády. Zároveň poďakoval aj partnerom na mieste, ktorí s evakuáciou pomáhali, konkrétne Spojeným štátom americkým.Šéf slovenskej diplomacie spresnil, že spomedzi 28 osôb, ktoré boli evakuované, ide o šiestich, ktorí majú povolenie na pobyt na Slovensku. Potom nasleduje 11 žien a 11 detí. „Tak ako v prvom prípade, prešli aj teraz všetci previerkami a bola preverená ich identita. Nachádzajú sa v záchytnom stredisku v Humennom, kde sú v karanténe a prebieha s nimi štandardný proces,“ uviedol Korčok.Minister zahraničia dodal, že v súvislosti s Afganistanom sa musí nielen Slovensko, ale aj Európska únia pripraviť na štyri výzvy, s ktorými bude potrebné sa vysporiadať. „Prvou sú utečenci, druhou terorizmus, treťou humanitárna a rozvojová pomoc a po štvrté sú to politické dôsledky,“ povedal. Dodal, že doposiaľ išlo o cielenú evakuáciu a nie o utečencov.Podľa ministra obrany Naďa trvala celá akcia približne 80 hodín. „Vojaci strávili dve noci na letisku v Kábule a spravili zázrak. Keď ostatní odchádzali z krajiny a povedali, že už nebudú evakuovať, tak my sme to dokázali. Spoločne sme aj cez dva checkpointy Talibanu previedli ľudí, ktorí naozaj potrebovali našu pomoc a reálne hrozilo, že prídu o svoj život,“ dodal minister. Vyjadril hrdosť na OS SR a za plné nasadenie poďakoval aj slovenským diplomatom.Slovenský armádny špeciál priviezol v pondelok 30. augusta na Slovensko 28 osôb z Afganistanu, ktoré majú na krajinu priame prepojenie. Ide v poradí o druhý evakuačný let slovenských vzdušných síl z afganskej metropoly Kábul.