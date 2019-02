Ilustračná snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Bratislava 1. februára (TASR) - Vojenská polícia by mala dostať nové úlohy. Definuje ich novela zákona o Vojenskej polícii, ktorá má tiež zabrániť zneužívaniu služobnej rovnošaty, preukazu či odznaku Vojenskej polície. Poslanci o zmenách diskutovali v úvode štvrtého rokovacieho dňa 40. schôdze Národnej rady SR.Po novom by Vojenská polícia mala chrániť lietadlá vo vojenských službách, riadiť premávku vozidiel zahraničných ozbrojených síl na území Slovenska či plniť úlohy na základe medzinárodných zmlúv. Ministerstvo obrany chce vytvoriť podmienky na jej kvalitnejšiu a efektívnejšiu činnosť.Novela zákona má tiež pomôcť zabrániť zneužitiu označenia Vojenskej polície, teda služobnej rovnošaty, preukazu či odznaku. Zároveň má definovať priestupky a sankcie, pričom popisuje Vojenskú políciu ako vecne príslušný orgán, ktorý bude tieto priestupky objasňovať. Podľa rezortu tiež dopĺňa chýbajúcu právnu úpravu stravovania osoby, ktorej bola vojenským policajtom obmedzená osobná sloboda.Poslanci by mali v piatok rozhodovať o uznesení SNS k Maďarsku a Poľsku, ako aj o tom, či sa budú ďalej zaoberať opätovným zavedením práva na odpoveď pre politikov.