Vojenská prehliadka na oslavách 75. výročia SNP: Armáda predvedie tanky, vozidlá pechoty aj vrtuľníky

Viac o téme: Oslavy 75. výročia SNP (Slovenského národného povstania)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2019 (Webnoviny.sk) - Tanky, vozidlá pechoty, delostrelecké systémy, stíhačky, dopravné lietadlá či vrtuľníky. To všetko predvedie Ministerstvo obrany SR v rámci vojenskej prehliadky pri príležitosti osláv 75. výročiav Banskej Bystrici.Na prehliadke bude viac ako 200 kusov vojenskej techniky vrátane 15 kusov leteckej techniky. Okrem vojenskej techniky bude na prehliadke aj 1500 vojakov. Súčasťou sú aj vojenské výsadky príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny a tiež Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.V rámci vojenskej prehliadky, ktorá bola naposledy v uliciach Bratislavy pred viac ako desiatimi rokmi, sa predstavia aj tri historické celky pripomínajúce odbojárov Slovenského národného povstania. Slávnostná vojenská prehliadka sa začína o 15:00 a potrvá do 16:30.„Táto vojenská prehliadka nemá žiadnym spôsobom demonštrovať silu či podporovať vojenské riešenia konfliktov. Má byť však ukážkou toho, že tak ako naši starí rodičia boli pripravení postaviť sa so zbraňami v ruke za svoj národ a slobodu, tak sú aj naše ozbrojené sily pripravené chrániť záujmy Slovenskej republiky a jej občanov,“ vysvetlil minister obrany SR Peter Gajdoš.Generálny nácvik vojenskej prehliadky na oslavy 75. výročiu SNP (fotografie)Oslavy 75. výročia SNP (Slovenského národného povstania) – fotografie