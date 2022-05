Vojenské cvičenia v Bielorusku podľa Británie neohrozujú Ukrajinu, neočakávajú odchýlku od bežného cvičenia

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Britská armáda v súčasnosti neočakáva, že by vojenské cvičenia v Bielorusku predstavovali hrozbu pre Ukrajinu. Ministerstvo obrany v Londýne vo štvrtok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedlo, že Rusko sa pravdepodobne pokúsi zveličiť hrozbu, ktorú tieto manévre pre Ukrajinu predstavujú, „aby upevnilo ukrajinské sily na severe a zabránilo im, aby sa zapojili do bitky o Donbas“. Odchýlka od bežnej cvičebnej aktivity sa neočakáva, konštatoval rezort.Britské ministerstvo obrany vydalo stanovisko po tom, ako Bielorusko oznámilo bleskové vojenské cvičenia. To vyvolalo podozrenie na Ukrajine, pretože Rusko použilo Bielorusko na presunutie vojsk na začiatku vojny.