Vojenské lietadlá F-35B podnikli z Cypru misie nad Sýriou a Irakom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nikózia 25. júna (TASR) - Britské najvyspelejšie vojenské lietadlo Lightning F-35B podniklo prvé misie nad Sýriou a Irakom v rámci prebiehajúcich operácií proti zvyškom militantnej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v utorok britská ministerka obrany Penny Mordauntová, ktorú citovala tlačová agentúra AP.Ministerka vo vyhlásení uviedla, že prvá misia týchto lietadiel z britskej leteckej základne na Cypre sa uskutočnila po mimoriadne úspešnom výcvikovom období.napísala Mordauntová.Šesť lietadiel typu F-35B z leteckej jednotky 617, riadených troma pilotmi britského kráľovského námorníctva a troma pilotmi kráľovského letectva (RAF), dorazilo na základňu RAF Akrotiri na Cypre 21. mája na šesťtýždňové nasadenie v rámci operácie nazvanej Exercise Lightning Dawn.Predstavitelia britských ozbrojených síl vyhlásili, že nie sú plány, podľa ktorých by lietadlá počas pôsobenia na základni Akrotiri mali vykonávať bojové misie.Avšak padlo rozhodnutie, že lietadlá sú pripravené uskutočniť debut v rámci Operation Shader, čo je príspevok Británie k boju proti IS, pretože majú "Predstavitelia ešte dodali, že tieto lietadlá nevystrelili žiadne zbrane, keď počas misií nad Sýriou a Irakom leteli popri stíhačkách Typhoon, ktoré útočili na pozície teroristov.Stroj F-35 je prvým lietadlom, v ktorom sa kombinuje technológia stealth (nezistiteľnosť napríklad radarmi) s nadzvukovou rýchlosťou a schopnosťou použiť na vzlet krátku rozjazdovú dráhu, ako aj urobiť vertikálne pristátie ako vrtuľník.