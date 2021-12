Vojenský náčelník varoval Ukrajinu, nemá sa snažiť získať kontrolu nad separatistickým oblasťami

Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Ruska Valerij Gerasimov varoval Ukrajinu, aby sa nesnažila získať kontrolu nad separatistickým oblasťami silou.

Moskva podľa jeho slov „

“ potlačí. Vyjadril sa tak v čase rastúceho napätia pre hromadenie ruských vojsk v blízkosti ukrajinských hraníc, čo na Ukrajine a Západe vyvoláva obavy z možnej invázie.

Eskalácia napätia

Vojenské cvičenia

Bezpečnostné obavy

Zhromaždenie vojakov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2021 (Webnoviny.sk) -akékoľvek provokácie ukrajinských úradov na urovnanie problémov Donbasu silouGerasimov povedal zahraničným vojenským atašé, že Rusko môže na svojom území nasadiť svojich vojakov, kdekoľvek chce, a tvrdenia o ruskej invázii sú lož.Vinu za eskaláciu napätia na jej konfliktom zmietanom východe pripísal Ukrajine, pretože tam nasadila nové zbrane vrátane protitankových striel Javelin z USA a tureckých dronov.Tiež sa sťažoval na rastúcu prítomnosť Severoatlantickej aliancie (NATO) pri ruských hraniciach a rastúci počet aj rozsah jej vojenských cvičení.Osobitne pritom poukázal na nárast hliadkovacích letov amerických strategických bombardérov v blízkosti ruského územia a vyhlásil, že nacvičovali odpaľovanie riadených striel na ciele v Rusku.Odkazujúc na snahu prezidenta Vladimira Putina o záruky, že sa NATO nerozšíri o Ukrajinu, Gerasimov povedal, že Moskva je podľa neho otvorená diskusiám o európskej a globálnej bezpečnosti s cieľom „deeskalovať napätie a zvýšiť úroveň vzájomnej dôvery“.Že USA a ich spojenci v NATO budú počúvať bezpečnostné obavy Moskvy a zapoja sa do zmysluplných rozhovorov, dúfa aj námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov.„Týka sa to predovšetkým zdržania sa vojenských aktivít v blízkosti našich hraníc a rozvoja vojenskej a vojensko-technickej prítomnosti na týchto územiach,“ povedal počas panelovej diskusie o medzinárodných záležitostiach. Rusko chce podľa jeho slov právne záväzné záruky bezpečnosti.„V euroatlantickom regióne je hlboká kríza, ktorá je plná potenciálneho konfliktu,“ povedal tiež Rjabkov s tým, že nemožno vylúčiť kontroverziu rozsahom podobnú Kubánskej raketovej kríze medzi USA a Sovietskym zväzom v roku 1962. „Ak to takto pôjde ďalej, logika vývoja môže viesť k tomu, že sa zrazu zobudíme na niečo také,“ dodal.Podľa amerických spravodajských služieb Rusko pri hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo asi 70-tisíc vojakov a začiatkom budúceho roka môže byť pripravené na inváziu. Moskva však trvá na tom, že nič také nemá v úmysle, a obvinila Ukrajinu a jej západných podporovateľov, že si vymýšľajú a zakrývajú tým svoje údajne agresívne plány.Americký prezident Joe Biden vo videohovore so svojím ruským kolegom Putinom povedal, že v prípade invázie Západ odpovie ostrými sankciami.Zároveň však povedal, že Spojené štáty nebudú posielať vojakov na Ukrajinu, aby tam konfrontovali Rusov, a oznámil plány na rokovania medzi USA, poprednými spojencami v NATO a Ruskom, ktoré by sa zamerali na niektoré bezpečnostné obavy Moskvy.