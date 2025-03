Vojensky neutrálne Írsko plánuje podľa Blanára zvyšovať výdavky na obranu, hoci je mimo štruktúr NATO – FOTO

Zintenzívnenie kontaktov

29.3.2025 (SITA.sk) - Írsko plánuje zvyšovať výdavky na obranu, hoci je vojensky neutrálne a mimo štruktúr NATO . Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí po návšteve šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) v írskom Dubline.Minister sa tu stretol s írskym podpredsedom vlády, ministrom zahraničných vecí a obchodu a súčasne ministrom obrany Simonom Harrisom a tiež so štátnym tajomníkom írskeho ministerstva pre bývanie a poslancom írskeho parlamentu Johnom Cumminsom. Rezort diplomacie informoval, že potvrdili spoločný záujem o zintenzívnenie politických kontaktov a diskutovali o aktuálnych témach EÚ „Zhodli sme sa, že napriek viac ako zdvojnásobeniu obratu nášho vzájomného obchodu za poslednú dekádu, ktorý aktuálne dosahuje 700 miliónov eur, existuje oveľa väčší priestor pre slovensko-írsku obchodnú výmenu,” skonštatoval Blanár s tým, že okrem automobilového priemyslu vidia potenciál aj v ďalších oblastiach, akými sú informačné technológie, medicínske výrobky, obranný priemysel či turizmus.Témou rokovania bolo aj zvyšovanie výdavkov na obranu. Ministerstvo podotklo, že Írsko plánuje tieto výdavky zvyšovať, aj keď je vojensky neutrálne a mimo štruktúr NATO.Názory Slovenska a Írska sú podľa Blanára blízke v tom, že by zvyšovanie výdavkov na obranu v rámci EÚ nemalo byť realizované na úkor oslabenia poľnohospodárskej politiky alebo kohéznej politiky EÚ.„Práve naopak, SR bude trvať na tom, aby sa kohézna politika neoslabila, pretože významne napomáha rozvoju a znižovaniu regionálnych rozdielov,“ vysvetlil Blanár a informoval, že na úrovni Európskej komisie začínajú diskusie o budúcej podobe viacročného finančného rámca Únie po roku 2027.Ministri hovorili aj o nových amerických clách na dovoz európskych áut, ktoré významne ovplyvnia aj slovenskú ekonomiku. Blanár vysvetlil, že 75 percent exportu Slovenska do USA tvoria osobné vozidlá, v objeme približne päť miliárd eur ročne. Šéf slovenskej diplomacie doplnil, že Írsko má rovnako významnú obchodnú výmenu s USA.„Prípadná obchodná vojna by mohla spôsobiť obrovské problémy obom ekonomikám – slovenskej aj írskej. Preto sme sa s mojím rezortným kolegom zhodli, že podporujeme úsilie Európskej komisie a eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý je v rámci nej zodpovedný práve za agendu obchodu. Je dôležité, aby sme udržiavali neustály kontakt s novou americkou administratívou a vysvetľovali si pozície, aby sme sa vyhli obchodnej vojne poškodzujúcej všetkých,“ doplnil Blanár.Blanár v Írsku zdôraznil aj prínos krajanskej komunity a udelil jedinečné ocenenie Štít priateľstva. Ocenenie od ministra dostal 106-ročný Jozef „Joe" Veselský, rodák z Trnavy, ktorý je najstarším účastníkom Slovenského národného povstania a je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej komunity v Írsku. Aktuálne je aj najstaršie žijúcim mužom v Írsku a veľkou osobnosťou v tejto krajine.Minister navštívil aj historickú knižnicu Long Room na univerzite Trinity College Dublin, kde pôsobia dvaja úspešní slovenskí akademici. Ministerstvo spresnilo, že v Írsku žije takmer 15-tisíc Slovákov.Komunita tak patrí podľa slov rezortu diplomacie k najviditeľnejším a vysoko uznávaným, a to nielen pre svoju početnosť, ale predovšetkým vďaka svojim bohatým aktivitám a mnohým podujatiam. V Írsku sa organizujú napríklad slovenské Vianoce či tradičný slovenský ples v Dubline.