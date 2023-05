Vojenský objekt nájdený v lesoch pri Bydgoszczi bola ruská raketa, odpálili ju z Bieloruska

Pozostatky rakety objavil cyklista

Poľská armáda spravila chybu

10.5.2023 (SITA.sk) - Vojenský objekt nájdený v apríli pri poľskom meste Bydgoszcz bola ruská riadená strela Ch-55 odpálená z Bieloruska počas masového útoku proti Ukrajine. Referuje o tom rozhlasová stanica RMF FM.Podľa predbežných zistení poľského Technologického inštitútu letectva raketa pravdepodobne priletela do Poľska, pričom prekročila východnú hranicu krajiny. Poľská armáda nemá vo výzbroji rakety Ch-55 a systémy, ktoré by ich mohli odpáliť.V polovici decembra minulého roka Rusko spustilo jeden zo svojich pravidelných masových raketových útokov proti Ukrajine pomocou lietadiel umiestnených v Bielorusku. Keď sa ruský taktický bombardér Su-34 dostal do blízkosti vzdušného priestoru Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a jej lietadlá vzlietli, poľská armáda zaznamenala objekt letiaci do Poľska z územia Bieloruska, uvádza RMF FM.Poľské úrady sa údajne objekt pokúšali vystopovať, ale stratili ho z dohľadu pri Bydgoszczi, asi dva kilometre od miesta, kde koncom apríla okoloidúci cyklista náhodne objavil pozostatky rakety.Pátranie sa podľa RMF FM uskutočnilo okamžite po decembrovom incidente, ale kompetentní od neho upustili pre náročné poveternostné podmienky, keď vtedy Poľskom prechádzal front so silnými snehovými zrážkami.Podľa RMF FM taktiež poľská armáda, v rozpore so svojou povinnosťou, neoznámila prokuratúre narušenie poľského vzdušného priestoru neidentifikovaným objektom.