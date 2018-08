Vojka nad Dunajom: SVP vyhlásil tender na krátkodobý prenájom kompy

Na snímke kompa vo Vojke nad Dunajom, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Vojka nad Dunajom 6. augusta (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) vyhlásil v pondelok verejné obstarávanie na dočasný prenájom kompy v období 12 mesiacov. Podľa jeho hovorcu Pavla Machavu ide o ďalší krok v úsilí zrušiť nevýhodnú zmluvu medzi Vodohospodárskou výstavbou a spoločnosťou Ponton City.Ako uviedol technicko-prevádzkový riaditeľ SVP Pavel Virág,dodal. Podmienky účasti budú čoskoro zverejnené vo vestníku, pričom pôjde o 12-mesačný prenájom lode, ktorý má za úlohu štátnemu podniku získať dostatočný priestor na zaistenie trvalého riešenia.Doterajšie úsilie narážalo na podmienky zmluvy s Ponton City, ktoré bývalé vedenie Vodohospodárskej výstavby (VV) uzatvorilo podľa SVP v prospech súkromnej spoločnosti. V súčasnosti prebieha druhé verejné obstarávanie na kúpu kompy a zároveň SVP vyhlásil tender na dočasný prenájom kompy takým spôsobom, aby sa nezvýšilo riziko súdnych sporov so súkromnou spoločnosťou, ktorá by v prípade nedodržania všetkých podmienok mohla štát žalovať až do výšky desiatok miliónov eur, ozrejmil Machava.SVP podpísal zmluvu s VV začiatkom tohto roka. Oproti zmluve s Ponton City prináša výhodnejšie podmienky. Kým súkromná firma si účtuje 206 eur za cyklus a 122 eur za hodinu pohotovosti, SVP ponúkol 180 eur za cyklus aj s pohotovosťou, priblížil Machava. Podmienkou uzavretej zmluvy s VV však je, aby SVP najneskôr do ôsmich mesiacov od podpisu začal kompu prevádzkovať. Lehota uplynie koncom augusta.Oba tendre napadla spoločnosť SPaP, ktorá je najväčšou lodenicou na Slovensku. Lodenica sa však ani do jedného obstarávania nezapojila napriek tomu, že vyrobila loď, ktorú vlastní a prevádzkuje Ponton City. SPaP bola v minulosti materskou spoločnosťou Ponton City a dodnes je s Ponton City personálne prepojená.