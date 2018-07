VOJNA CIEL: USA zaviedli dodatočné clá pre Čínu, tá reaguje odvetnými

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Peking 6. júla (TASR) - Spojené štáty zaviedli ďalšie clá na čínsky dovoz, minútu po polnoci zo štvrtka na piatok miestneho času. Peking na to reagoval vyhlásením, že je nútený podniknúť protiopatrenia vo forme dodatočných taríf na niektoré importované výrobky z USA.Washington zaviedol colné sadzby na čínsky import v hodnote 34 miliárd USD (29,04 miliardy eur), čo je prvý krok na ceste k čoraz rýchlejšejČínske ministerstvo obchodu vzápätí uviedlo, že jePodľa China Daily, oficiálneho čínskeho denníka v angličtine, ktorý sa odvoláva na čínsky colný úrad, Peking zavádza dodatočné clá na 545 položiek v hodnote 34 miliárd USD, ako odpoveď na tarify USA.Podrobnejšie informácie denník neposkytol, ale Čína už predtým zverejnila zoznam amerických tovarov, vrátane sójových bôbov, ciroku, elektrických áut a whisky, ktorých sa nové sadzby dotknú.Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (5.7.) diskutoval o obchodnej vojne s novinármi, ktorí s ním odleteli do Montany na kampaň. Prezident uviedol, že je pripravený na eskaláciu sporu s Pekingom. Uviedol, že ďalšie americké clá vo výške 16 miliárd USD na čínsky tovaru majú nadobudnúť účinnosť za dva týždne, ak Peking nezareaguje na americké požiadavky a bude pokračovať v odvetných opatreniach.Celková výška ciel na čínsky tovar by sa tak teoreticky mohla vyšplhať na 550 miliárd USD, čo je viac ako hodnota vlaňajšieho čínskeho exportu do USA vo výške 506 miliárd USD.Trumpova administratíva tvrdí, že Čína uplatňujev snahe predstihnúť technologickú dominanciu USA. Táto taktika zahŕňa aj tzv. kybernetické krádeže. Peking totiž vyžaduje, aby americké spoločnosti odovzdali technológie výmenou za prístup na čínsky trh.China Daily obvinil americkú vládu, že sa správaktorý by mohol poškodiť svetovú ekonomiku, pokiaľ ho ostatné krajiny nezastavia.Čínske ministerstvo obchodu oznámilo, že Peking bude informovať Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) o "situácii" a spolupracovať s inými krajinami na zabezpečení voľného obchodu a multilaterálneho systému. Ministerstvo dodalo, že krajina bude naďalej otvárať svoje trhy a prehlbovať reformy.Americká obchodná komora v Číne vyzvala obe strany, aby rokovali o urovnaní sporu.povedal predseda komory William Zarit. Americké spoločnosti tvrdia, že chcú spravodlivejšie zaobchádzanie, ale americko-čínsky spor ich tvrdo zasiahne.dodal Zarit.