Vojna na Ukrajine by sa podľa NATO mala skončiť rokovaním, opätovné získanie Krymu by bola pre Putina „červená čiara“

Mierové riešenie pre Ukrajinu

Opätovné získanie Krymu

1.3.2023 (SITA.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg poznamenal, že vojna na Ukrajine by sa mala skončiť pri rokovacom stole, kde Ukrajina sama rozhodne o prijateľných podmienkach. Zároveň povedal, že Kyjev taktiež sám určí, či Rusmi okupovaný polostrov Krym získa naspäť silou. Referuje o tom web lrt.lt.„Našou úlohou je podporovať Ukrajinu, pretože vieme, že čokoľvek sa deje za rokovacím stolom, ide ruka v ruke s tým, čo sa deje na bojisku. Ak chceme mierové riešenie pre Ukrajinu, potom najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je poskytnúť vojenskú podporu. Potom sa Ukrajina sama rozhodne, ktoré podmienky sú prijateľné,“ povedal Stoltenberg.Spojené štáty už skôr avizovali, že rozhodnutie o tom, ako bude vyzerať ukrajinské víťazstvo, nechávajú na Ukrajine, no očakávajú nastolenie „spravodlivého“ a „pevného“ mieru.Niektoré zdroje však uviedli, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena je naďalej presvedčená, že ukrajinské opätovné získanie Krymu by bola pre Putina „červená čiara“ a mohla by viesť k vážnej eskalácii. Biden však nepoprel právo Ukrajiny získať polostrov naspäť.