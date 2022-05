Vojna na Ukrajine sa tak skoro neskončí, podľa ministra obrany si armáda nemôže dovoliť žiadne chyby

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina prinútila Rusko znížiť svoje operačné a taktické ciele a vojna teraz vstupuje do „dlhej“ fázy. Ako informuje spravodajský web CNN, v piatok to na Facebooku uviedol ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov „Aby sme ju teraz vyhrali, musíme starostlivo plánovať zdroje, vyvarovať sa chýb, naprojektovať svoju silu tak, aby sa nám nakoniec nepriateľ neodvážil postaviť,“ povedal minister obrany.Podľa Reznikova Moskva očakávala, že Ukrajina v priebehu pár dní kapituluje a Kremeľ zavedie na Ukrajine nový proruský politický systém. Reznikov však povedal, že „ukrajinská armáda a celé ukrajinské obyvateľstvo odrazili okupantov a zmarili ich plány“.Dôležitá zmena sa podľa Reznikova udiala aj na medzinárodnej úrovni. „Ukrajina za mesiac dosiahla integráciu v oblasti obrany, čo sa nepodarilo dosiahnuť 30 rokov. Od našich partnerov dostávame ťažké zbrane. Predovšetkým americké húfnice sú už nasadené na fronte. Pred tromi mesiacmi sa to sa považovalo za nemožné,“ poznamenal Reznikov.