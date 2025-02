Vojna na Ukrajine trvá tri roky, neziskovka Človek v ohrození pomohla už viac ako 250-tisíc ľuďom – VIDEO

Zimné oblečenie aj rekonštrukcia ubytovacích priestorov

Stovky osudov a príbehov

22.2.2025 (SITA.sk) - V pondelok 24. februára to budú tri roky od začatia konfliktu na Ukrajine . Nezisková organizácia Človek v ohrození za tieto tri roky poskytla pomoc viac ako 250-tisíc ľuďom z Ukrajiny, a to najmä vnútorne vysídleným osobám, ako aj ostatným zasiahnutým obyvateľom.Dodali súčasne viac ako 3 900 ton materiálnej pomoci , distribuovali 2 652 ton palivového dreva na podporu 600 rodín a takmer päťtisíc potravinových balíčkov pre najohrozenejších obyvateľov Zakarpatskej oblasti. Ako organizácia ďalej informovala, za toto obdobie dodali aj 42 ton brikiet na kúrenie starým ľuďom a zraniteľným rodinám, ktoré žijú v Sumskej oblasti blízko ruských hraníc."1 230 ľudí dostalo poukážku na nákup zimného oblečenia a 8 300 ľudí priamo zimné oblečenie. V rámci nášho poskytovania ochrany zraniteľným skupinám sme uskutočnili viac ako 12 300 intervencií a služieb pre približne 24-tisíc ľudí a tisíce hodín voľnočasových aktivít pre deti," dodala organizácia, ktorá rozdala aj školské súpravy pre takmer dvetisíc detí vrátane tých so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Súčasne zariadili 20 detských ihrísk a 20 priestorov pre deti."Opravili a zariadili sme 27 protileteckých krytov pri školách a škôlkach, 15 vzdelávacím inštitúciám sme prispeli na menšie opravy svojich protileteckých krytov," doplnila organizácia Človek v ohrození a pokračovala, že opravili a zariadili aj 53 kolektívnych centier. Zrekonštruovali alebo zariadili aj ubytovacie priestory a zlepšili tým podmienky na bývanie 3 140 ľuďom."Poskytli sme zariadenie do 42 modulárnych domov a postavili jeden montovaný dom pre veľkú náhradnú rodinu. Rozdali sme 19 grantov na podporu podnikateľských projektov, zorganizovali podnikateľské školenia, workshopy a kariérové poradenstvo pre 378 ľudí. Pomáhať neprestávame. Nechceme a nemôžeme," zdôraznila organizácia.Vedúca Programu Shelter Andrea Bednáriková uviedla, že tri roky vojny na Ukrajine pre ňu znamenajú najmä stovky osudov a príbehov, rozhovory s ľuďmi, ktorí museli opustiť svoje domovy a tiež vedomie, že nebudú môcť pomôcť všetkým."Sú to poplachy, presuny do krytov, sledovanie letu rakiet na Telegrame, je to vrčanie generátorov počas výpadku prúdu aj plánovanie teplých spŕch. A sú to zároveň aj zoznámenia, lúčenia, priateľstvá na celý život a solidarita a húževnatosť Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorú neprestanem obdivovať," uviedla Bednáriková.