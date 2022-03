Vojna pripravila o život ukrajinských športovcov, viacerí Rusi nesúhlasia s krokmi Putina a kritizujú ho

Do armády narukoval aj Kličko

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská vojenská intervencia na Ukrajine už ráta aj civilné obete medzi športovcami. V bojoch na obranu vlasti prišiel o život 19-ročný biatlonista Jevhen Malyšev, bývalý člen juniorskej reprezentácie Ukrajiny. Vlani narukoval do armády, súčasný vojenský konflikt sa mu stal osudným."Hrdinovia nikdy nezomierajú. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodine, priateľom a príbuzným," informoval oficiálny web ukrajinského biatlonu, cituje z neho portál iDnes.cz.V predchádzajúcich hodinách smrť kosila aj medzi ukrajinskými futbalistami. Neďaleko Kyjeva padol 21-ročný Vitajij Sypylo z mládežníckeho tímu Karpaty Ľvov, pri bomardovaní ich domu zahynul 25-ročný Dyma Martynenko z FC Hostomel spoločne so svojou mamou.Do služieb ukrajinskej armády sa ako aktívne zálohy v uplynulých dňoch prihlásili ďalší športovci - bývalý tenista Serhij Stachovskij, niekdajší boxerský šampión v ťažkej váhe Vladimir Kličko , či súčasní profesionálni boxeri Vasyl Lomačenko a Oleksandr Usyk.Zatiaľ čo ukrajinskí športovci sa stávajú priamymi účastníkmi vojnového besnenia, viacerí ruskí športovci vyjadrujú zjavný nesúhlas s napadnutím teritoriálneho aj historicky blízkeho suseda. Medzi nich patrí aj tenistka A nastasia Pavľučenkovová . Ruská tenisová jednotka a svetová štrnástka na sociálnej sieti nepriamo spomenula prezidenta Vladimira Putina. "Nesúhlasím rozhodnutiami, ktoré sa prijali. Celý život som reprezentovala Rusko, je to môj domov. Teraz však žijem vo veľkom strachu. Osobné ambície alebo politické pohnútky nemôžu byť ospravedlnením násilia. Nebojím sa to povedať nahlas."Ešte emotívnejší odkaz pre strojcov najväčšieho vojenského konfliktu za posledné roky zanechala niekdajšia skvelá krasokorčuliarka Tatiana Volosožarová. Rodáčka z ukrajinského Dnepropetrovska je olympijská víťazka aj majsterka sveta v kategórii športových dvojíc, vybojovala ich po boku Maxima Traňkova vo farbách Ruska v Soči 2014 (ZOH), resp. Londýne 2013 (MS), hoci predtým reprezentovala Ukrajinu. S Traňkovom sa neskôr vzali a majú spolu dve deti."Vojna je to najdesivejšie, čo sa mohlo stať. A že sa to deje v roku 2022, je pre mňa niečo nepredstaviteľné. Ešte bolestnejšie vnímam, že bojujú proti sebe aj obyčajní Ukrajinci a Rusi. Žiadny človek so zdravým rozumom si nemôže myslieť, že je to správne. Stali sme sa rukojemníkmi politických pomerov v našich krajinách, zostáva nám len čakať a modliť sa," cituje 35-ročnú Volosožarovú web iDnes.cz.