Vojna sa raz skončí a Káčer verí, že Slovensko sa zapojí do rekonštrukcie Ukrajiny

7.3.2023 (SITA.sk) - Som presvedčený, že po vojne sa do obnovy napadnutej Ukrajiny zapojí aj Slovensko. Uviedol to poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) Slovenskej republiky Rastislav Káčer v pondelok 6. marca v Michalovciach, kde rokoval s predstaviteľmi samosprávy a zástupcami neziskového sektora. Podľa šéfa rezortu diplomacie je to príležitosť aj pre celý región Zemplína. Informuje o tom tlačový odbor MZVaEZ SR Po uplynutí roka od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine prítomní spolu diskutovali o doterajšej pomoci utečencom, výmene informácií a dobrých príkladoch z praxe, ako aj o možných príležitostiach pre región východného Slovenska v súvislosti s povojnovou obnovou Ukrajiny.Káčer priznal, že sa vracia v myšlienkach do februára minulého roka a chce pripomenúť a oceniť, že občania Slovenska sa zachovali správne.„Už v prvých dňoch ruskej vojny proti Ukrajine sme sa zomkli a pomáhali, pretože sme videli, kto je agresor, jediný vinník, a kto je obeťou. Bolo to jasné vtedy a je to jasné aj teraz,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie s tým, že vo viacerých mestách Slovenska preto spontánne vznikali centrá, kam ľudia nosili potrebné veci a dobrovoľne sa hlásili, že chcú pomôcť a byť solidárni.V tejto súvislosti vyzval na pokračovanie aktívnej spolupráce samospráv s lokálnymi i medzinárodnými organizáciami. Zároveň odsúdil šíriace sa dezinformácie a nenávistné prejavy, ktoré z ľudí zachraňujúcich si útekom z Ukrajiny holé životy, nevkusne robia terče.Slovensko bude podľa ministra aj naďalej podporovať Ukrajinu v jej obrane pred agresorom, pretože je to správne a tiež preto, že stabilita a prosperita Ukrajiny je v našom záujme. Nielen pre región Zemplína, ale pre celé východné Slovensko sa podľa ministra v budúcnosti črtá príležitosť.„Ruská vojna proti Ukrajine sa raz skončí. Európska únia, jej členské štáty a ďalší partneri sľubujú pomoc pri rekonštrukcii Ukrajiny spojenú s miliardovými investíciami,“ dodal šéf diplomacie, ktorý je presvedčený, že naši východní susedia na nezištnú, rozhodnú a rýchlu slovenskú pomoc nezabudnú, a že do obnovy svojej krajiny zapoja aj slovenských aktérov.Za možné oblasti spolupráce označil poľnohospodárstvo, rozvoj dopravy, obranný priemysel, vzdelávanie, vedu či výskum.