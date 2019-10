Vojna v Jemene si vyžiadala už vyše 100.000 mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Hani Mohammed Foto: TASR/AP/Hani Mohammed

Opakovaná správa Káhira 31. októbra (TASR) - Občianska vojna v Jemene pripravila od roku 2015 o život vyše 100.000 ľudí. Uviedla to vo štvrtok mimovládna organizácia Projekt pre údaje o miestach a udalostiach ozbrojených konfliktov (ACLED), ktorej informácie prevzala agentúra AP.Podľa databázy ACLED zahynulo viac ako 12.000 ľudí pri útokoch namierených priamo proti civilistom, z čoho vyše 8000 obetí po sebe zanechala vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje v Jemene proti šiitským povstalcom známym ako húsíovia.V zverejnenej novej bilancii sa uvádza, že od začiatku tohto roka prišlo v Jemene o život 20.000 ľudí, zatiaľ čo v roku 2018 bolo usmrtených 30.800 osôb, čo je v rámci tamojšieho konfliktu zatiaľ najvyšší počet za jeden rok. Do uvedených počtov pritom nie sú zarátané úmrtia spôsobené humanitárnymi dôsledkami vojny, akým je predovšetkým nedostatok potravín.Násilie v Jemene sa začalo už v roku 2014, keď húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády.