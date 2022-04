Vojnové zločiny na Ukrajine budú objasňovať aj slovenskí policajti, vytvoria tím na identifikáciu obetí

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí policajti, ktorí majú pomáhať s dokumentovaním podozrení zo spáchania vojnových zločinov, sú už na Ukrajine.Informuje o tom na sociálnej sieti Policajný zbor SR (PZ) s tým, že konkrétne ide o kriminalistických technikov. Spolu s nimi odošli na Ukrajinu aj súdni lekári.„Urobíme všetko pre to, aby sme pomohli objasniť veci, ktoré sa tam stali," povedal v tejto súvislosti 1. viceprezident PZ Branko Kišš. Zároveň poďakoval policajtom, ktorí prejavili odvahu a odhodlanie ísť do vojnou zmietanej krajiny.Príslušníci polície sa takisto zúčastnili na online rokovaní „Forensic and Expert Activity: the challenges of war“. Asi 120 zástupcov z 25 krajín diskutovalo najmä o postupoch a potencionálnych potrebách ukrajinskej forenznej komunity pri identifikácii obetí vojnového konfliktu.„Najväčší priestor v diskusii sa venoval DVI tímom. DVI – Disaster Victim Identifiction tímy sú nasadzované po celom svete najmä v súvislosti s hromadnými nešťastiami a prírodnými katastrofami s veľkým množstvom obetí, ktoré je potrebné identifikovať," vysvetlil Policajný zbor s tým, že takéto tímy pôsobia aj v miestach bývalých vojnových konfliktov, ako sú Rwanda, Mali alebo Kosovo. Polícia dodala, že takýto tým plánuje vytvoriť aj Kriminalistický a expertízny ústav PZ.