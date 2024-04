19.4.2024 (SITA.sk) - V bratislavskom DPOH sa v júni odohrá koncert, ktorý by sme už teraz mohli označiť za jazzovú vokálnu udalosť roka. Dvojica Lash&Grey vystúpi s Danom Bártom a Robertom Balzarom v rámci nového spoločného projektu "Songs We Know”, ktorý bude mať svoju premiéru 11.júna.Dan Bárta, ako jedenásťnásobný držiteľ Ceny Anděl v kategórii spevák roka, či spevák štvrťstoročia a Kristína Mihaľová, finalistka najprestížnejšej jazzovej vokálnej súťaže na svete - Sarah Vaughan Jazz Vocal Competition 2022, patria určite medzi to najlepšie, čo na domácej scéne máme. Obaja speváci svojou tvorbou a vystupovaním neustále dvíhajú laťky a teraz sa rozhodli vystúpiť počas jedného večera v doprovode Roberta Balzara a Jakuba Šedivého.Lash&Grey sa za svoje krátke pôsobenie na scéne už stihli predstaviť na svetoznámych pódiách ako Carnegie Hall v New Yorku, Empoli Jazz Festival v Taliansku, vo viedenskom Porgy&Bess, francúzskej ARTE TV, na festivaloch v Mexico City, Guadalajare a jazzových pódiách vo väčšine európskych krajín. V minulom roku dvojica odohrala koncerty v 11 krajinách a má na svojom konte tiež viaceré domáce ocenenia ako Cenu Anděl za najlepší slovenský album, Radio_Head Awards za najlepší debutový album, či skladbu roka.Spolupráca Dana Bártu s Robertom Balzarom, patrí medzi najstabilnejšie na poli domácej scény. Už 27 rokov spolu pôsobia v skupine J.A.R., od roku 2000 v projekte Illustratosphere, v ktorom majú na spoločnom konte 6 albumov a v roku 2010 spolu tiež nahrali album THEYORIES v rámci projektu Robert Balzar trio s Danem Bártou. V spojení so slovenskou dvojicou Lash&Grey, v koncertnej atmosfére divadelnej scény, sa diváci môžu pripraviť na neopakovateľný hudobný večer.Koncert sa organizuje v spolupráci s City Sounds Festivalom. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupenky sú už teraz dostupné v sieti Ticketportal.



Informačný servis





Zdroj: SITA.sk - Vokálny highlight roka. ‚Songs We Know‘ v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.