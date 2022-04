Voľba generálneho riaditeľa RTVS má byť podľa Milanovej verejná, na jeho výber sa zriadila špeciálna komisia

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Voľba nového generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) bude verejná, za účasti nezávislej komisie. Uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) s tým, že sa im podarila politická dohoda. Zároveň podotkla, že v utorok sa začal proces voľby šéfa RTVS. Jej stanovisko poskytla hovorkyňa ministerstva kultúry Zuzana Viciaňová Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá v utorok na svojej schôdzi zriadil komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS. Jej predsedom bude predseda výboru Kristián Čekovský (OĽaNO). Pôjde o dočasný poradný orgán výboru na konzultovanie otázok a na prípravu podkladov a stanovísk k veciam v rámci pôsobnosti výboru pre šéfa RTVS.Komisia má mať 15 členov a patriť by medzi nich mali aj zástupcovia mimovládnych organizácií so zameraním na transparentnosť a médiá, predstavitelia štátnej správy so zameraním na hybridné hrozby a boj s dezinformáciami aj osoby zo zahraničných médií.„Od začiatku som trvala na tom, aby voľba bola transparentnejšia ako za predchádzajúcej vlády. Zaviazali sme sa k transparentnosti a odbornosti a teraz tieto záväzky plníme,“ konštatovala Milanová. Funkčné obdobie súčasného riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka sa končí v auguste.