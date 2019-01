Voľba kandidátov na ústavných sudcov v NR SR sa presúva na február

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 29. januára (TASR) - Voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR bude až začiatkom februára. Rozprava predchádzajúca voľbe sa presúva z pôvodne plánovaného 30. januára na 6. februára. Navrhol to predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD), plénum to odobrilo.K presunu dochádza pre situáciu, ktorá vznikla po tom, čo ústavnoprávny výbor pri predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi neprijal stanovisko o tom, či zákonné podmienky na ústavného sudcu spĺňa alebo nie.Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) však trvá na tom, že výbor musí aj pri expremiérovi nejako rozhodnúť tak, ako to urobil pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne.Danko chcel aj to, aby sa hlasovania vo výbore zúčastnil Peter Kresák z Mosta-Híd, ktorého hlas chýbal. Kresák ale tiež kandiduje a nechce rozhodovať o svojich protikandidátoch, radšej teda z výboru odišiel. Most-Híd hľadá za neho náhradu.Úlohou poslancov je zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si prezident Andrej Kiska vyberie deväť nových ústavných sudcov. Tým doterajším sa končí funkčné obdobie v polovici februára.