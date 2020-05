Voľba policajného prezidenta sa zrejme zmení, OĽaNO chce silnejší vplyv ministra vnútra

Politická zodpovednosť ministra vnútra

26.5.2020 - Koalícia očakáva zmeny pri voľbe policajného prezidenta. Vyplýva to z odpovedí, ktoré agentúre SITA poskytli koaliční poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strán Sloboda a solidarita (SaS) a Za ľudí.Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) očakáva, že vláda predloží v tomto volebnom období do Národnej rady SR novelu upravujúcu spôsob voľby policajného prezidenta. SaS podporuje takú zmenu, na základe ktorej bude o šéfovi polície primárne rozhodovať minister vnútra.Podobne sa vyjadril aj Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý pripomenul, že v programe strany majú medzi prioritami aj zmenu spôsobu voľby policajného prezidenta a ustanovenie nezávislej policajnej inšpekcie.Podpredseda NR SR Gábor Grendel pre agentúru SITA zdôraznil, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že „prehodnotí súčasnú právnu úpravu vymenovania a odvolávania prezidenta policajného zboru tak, aby sa jeho novou voľbou posilnila ingerencia (vplyv, pozn. SITA) ministra vnútra“.V zmysle tohto záväzku preto očakáva, že v súčasnom volebnom období predloží vláda súvisiacu novelu do parlamentu.„Z programového vyhlásenia vlády jednoznačne vyplýva, že zámerom súčasnej vládnej koalície je posilniť politickú zodpovednosť ministra vnútra, a to aj za rozhodnutia v personálnej oblasti, a nie poslancov parlamentu. Preto nepovažujem za vhodné, aby som verejne prezentoval svoje osobné názory na personálnu politiku ministra vnútra, ktorý má dôveru poslancov vládnej koalície,“ doplnil Grendel.Podobný názor zastáva aj koaličná strana SaS, podľa ktorej musí ísť pri policajnom prezidentovi o rozhodnutie ministra vnútra. „Strana SaS je však za takú zmenu, kedy bude o policajnom prezidentovi primárne rozhodovať minister vnútra, pretože len on je zodpovedný za chod polície,“ informoval agentúru SITA hovorca strany Ondrej Šprlák.Súčasný prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský nemá dôveru podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) a vládnej strany Za ľudí Juraja Šeligu. Uviedol to v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol Šeligov poradca Juraj Rizman.„Pán Lučanský ako prezident Policajného zboru SR moju dôveru nemá. Plne však rešpektujem, že jeho ďalšie pôsobenie je v rukách ministra vnútra Romana Mikulca a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť,“ vyhlásil Šeliga.Poznamenal, že v programe strany Za ľudí je medzi prioritami aj zmena spôsobu voľby policajného prezidenta a ustanovenie nezávislej policajnej inšpekcie. „To sú programové body, ktoré budeme vo vláde aj v parlamente presadzovať,“ dodal podpredseda parlamentu.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) predpokladá, že Lučanský neostane na pozícii policajného prezidenta. Povedal to 19. mája v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo.V ťažkej dobe, akú Slovensko posledné dva mesiace v súvislosti s koronakrízou zažíva, však považuje rozhodnutie ponechať Lučanského vo funkcii za správne.„Nie je totiž dobré, aby v takejto dobe nastala vojna gangov v rámci policajného zboru a končilo by to nejakou sabotážou na hraniciach či niečím podobným,“ priblížil Matovič.Teraz podľa premiéra prichádza čas na to, aby sa minister vnútra k tejto otázke „postavil čelom“ a povedal, ako a komu plánuje zveriť vedenie policajného zboru.Agentúra SITA požiadala o stanovisko všetky koaličné strany. Do uzávierky neodpovedalo hnutie Sme rodina.