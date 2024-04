Voľba predsedu Hlasu bude podľa Rašiho na prelome mája a júna, v hre je Saková aj Šutaj Eštok

20.4.2024 (SITA.sk) - Voľba predsedu strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) sa musí uskutočniť pred inauguráciou zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Ten je predsedom strany od jej vzniku.Na prelome mája a júna tohto roku sa uskutoční snem Hlasu-SD, kde si jeho členovia zvolia nového predsedu. Informoval o tom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) v relácii Sobotné dialógy verejnoprávneho média RTVS.„Žiadne meno zatiaľ nepadlo, nepadlo ani meno ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD). Dohoda je, že to bude niekto z podpredsedov strany alebo generálny manažér strany Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Druhá dohoda je, že sa chceme vyhnúť vnútrostraníckym primárkam alebo bojom. Chceli by sme to urobiť tak, že sa vedenie strany a predsedníctvo dohodne na jednom kandidátovi a tento kandidát bude predstavený snemu ako spoločné rozhodnutie," povedal Raši.