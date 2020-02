Voľby 2020: Dve úmrtia predĺžili moratórium a hlasovanie, polícia riešila aj potýčky (online)

Volebné miestnosti sú otvorené od 07:00 do 22:00. V jednom z volebných okrskov vo Veľkom Krtíši sa bude zrejme hlasovať až do 23:00, keďže volebnú miestnosť pre úmrtie členky volebnej komisie otvorili o hodinu neskôr.

Dlhšie sa bude hlasovať aj v jednej z banskobystrických volebných miestností, kde skolaboval 79-ročný volič. „Zavolali mu záchranku, zachrániť sa ho však už nepodarilo,“ uviedla banskobystrická krajská hovorkyňa polície Mária Faltániová

Voličov informovali o konaní volieb obce, ktoré do každej domácnosti do začiatku februára doručili oznámenie o čase, mieste a spôsobe hlasovania. V obciach, kde je možné v úradnom styku používanie jazykov národnostných menšín, sa na základe zákona o používaní jazykov národnostných menšín volebné oznámenia posielali aj v jazyku národnostnej menšiny.

Voliť sa dá iba s občianskym preukazom. Pas sa na hlasovanie použiť nedá, nie je v ňom totiž uvedené trvalé bydlisko. Ak voliči požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu a v deň volieb ho ešte nebudú mať, stačí, ak okrskovej volebnej komisii predložia žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z polície.

Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov. Februárové parlamentné voľby sú voličskou premiérou pre približne 213-tisíc voličov.

Voliť sa dá aj mimo trvalého bydliska. Na hlasovanie v ľubovoľnej volebnej miestnosti si bolo treba vopred vybaviť hlasovací preukaz. Hlasovať o budúcom zložení parlamentu môžu aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí a tí občania SR, ktorí budú v čase volieb v zahraničí, a to poštou. O voľbu poštou zo zahraničia pre tieto voľby požiadalo vyše 55-tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na predchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. marca 2016, sa z celkového počtu 4 426 760 oprávnených voličov zúčastnilo 2 648 184 ľudí, čo znamenalo 59,8 percentnú účasť.

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku online (minúta po minúte) 18:08 Svoj hlas už odovzdal aj bratislavský primátor Matúš Vallo.

17:57 Zodpovednosť priviedla do volebnej miestnosti v treťom okrsku na Halenárskej ulici v Trnave rehoľné sestry z Kongregácie dcér Božskej lásky, ktoré sú známe pod ľudovým označením Mariánky. Voliť ich tu bude viac, ako je ich v komunite. Prvé prišli už krátko po otvorení volebnej miestnosti. „Máme tiež zodpovednosť za to, aby sa veci v našej krajine posúvali vpred,“ povedala sestra Zuzana Kubíková. Rozhodovanie, komu zveriť svoj hlas nebolo podľa nej jednoduché. „Bolo to hľadanie, rozprávanie v komunite, diskusie, niekedy aj živšie, ale je to výber na základe dobrovoľnosti,“ dodala. Sestry v komunite Mariánok podľa nej nehlasujú jednotne, môžu sa slobodne rozhodnúť, komu svoj hlas odovzdajú. Ona sama mala dilemu, rozhodovala sa medzi dvoma politickými subjektami, ktoré majú podľa nej na kandidátkach naozaj dobrých ľudí. Definitívne sa rozhodla až dnes ráno. Komunita Dcér Božskej lásky má v Trnave trinásť členiek, voliť ich však podľa Zuzany Kubíkovej pôjde výrazne viac. „Dnes tu máme celoslovenské stretnutie, bude nás 26. Viem, že ostatné sestry prídu s voličskými preukazmi,“ vysvetlila, prečo budú mať Mariánky v Trnave viac ako stopercentnú účasť v parlamentných voľbách. 17:28 Z vysokej volebnej účasti ťažia aktivistky, ktoré pred vchodom k volebných miestnostiam v ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave zbierajú podpisy pod petíciu Za lepšiu ochranu prírody, ktorú iniciovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK.

17:02 V domovoch sociálnych služieb (DSS), senior centrách a v nemocniciach v hlavnom meste a v Bratislavskom samosprávnom kraji zabezpečili pre svojich klientov – voličov prenosné hlasovacie urny, s ktorými prídu členovia volebných komisií priamo do zariadenia. „Klientom, ktorí majú záujem voliť boli vybavené hlasovacie preukazy, ostatní klienti majú u nás trvalý pobyt. V prípade potreby budú pracovníci zariadenia klientom nepretržite k dispozícii,“ uviedla pre agentúru SITA Simona Lehocká z Domovu dôchodcov na Pažítkovej ulici v Bratislave. V zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby Gerium v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice používajú rovnaký systém pri voľbách už mnoho rokov. „U nás nemáme nikdy s voľbami problém. V dostatočnom časovom predstihu sú klienti informovaní, kedy sú voľby, na nástenke máme vyvesený termín volieb, ako aj zoznam strán,“ informovalo zariadenie Gerium. Volebnú urnu zabezpečili aj do Seniorcentra v Starom Meste. V niektorých DSS alebo senior centrách nie je potrebné zabezpečiť hlasovaciu urnu, keďže zdravotný stav klientov alebo forma poskytovania sociálnej služby umožňuje isť ľuďom voliť mimo centra. 16:45 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán nezaregistrovala, s výnimkou už medializovaných úmrtí dvoch osôb, incidenty, ktoré by mali vplyv na priebeh volieb. Vo Veľkom Krtíši zomrela členka volebnej komisie a v Banskej Bystrici volič. Médiám to povedala zapisovateľa komisie a šéfka odboru volieb MV SR Eva Chmelová. Dĺžku moratória teda podľa nej neovplyvnia ani medializované potýčky vo volebných miestnostiach v Košiciach a Žiline. Podľa nej je však smutné, keď sa podobné situácie stanú. Chmelová doplnila, že komisia neustále prijíma od voličov podnety a informácie o dianí vo volebných miestnostiach. „Myslím, že zatiaľ všetko prebieha v poriadku,“ dodala. 16:32 Obec Nimnica tradične patrí v Púchovskom okrese k obciam s najvyššou volebnou účasťou. Aj v prípade tohtoročných parlamentných volieb ju vylepšujú klienti neďalekých kúpeľov. Ako pre agentúru SITA uviedla Jana Košudová z Kúpeľov Nimnica, a. s., hlasovacie preukazy má k dispozícii približne 130 kúpeľných hostí. Väčšina z nich išla voliť priamo do obce, vo večerných hodinách však bude k dispozícii aj prenosná volebná schránka. 15:55 Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice v spolupráci s mestskými časťami Košice Juh a Košice Západ umožnila voliť všetkým hospitalizovaným pacientom a zamestnancom nemocnice. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa UNLP Ivana Vaněková. „Pacienti a zamestnanci sa museli preukázať hlasovacím a občianskym preukazom. Voliť mohli mobilní pacienti vo vybraných priestoroch v oboch areáloch nemocnice – na Rastislavovej ulici aj na Triede SNP. Za imobilnými pacientmi, ktorí sa prostredníctvom personálu nahlásia, príde priamo na dané oddelenie volebná komisia,“ uviedla Vaněková. Voľby pre mobilných pacientov sa konali v pavilóne 10 v areáli na Rastislavovej ulici od 14:00 do 15:00 a už pred samotným otvorením volebnej miestnosti na chodbe čakalo niekoľko pacientov – voličov. Pacienti a zamestnanci v areáli na Triede SNP mali možnosť voliť medzi 15:00 a 15:30. Po hlasovaní pacientov vo volebnej miestnosti sa členovia volebnej komisie s prenosnou urnou vybrali za imobilnými pacientmi. Na Rastislavovej ich bolo 22 a na Triede SNP boli nahlásení štyria. Ako informovali členovia volebnej komisie, tento počet nemusí byť konečný a pacienti sa stále môžu prihlásiť volebnej komisii až do 21:00 a bude im umožnené zúčastniť sa na voľbách. 15:32 Z politikov už odvolil aj Michal Truban, svoj hlas odovzdal na Gymnáziu Grösslingová v Bratislave.

15:25 V horskej obci Donovaly pri Banskej Bystrici volí viac lyžiarov a turistov ako miestnych obyvateľov. Ako pre agentúru SITA uviedol predseda volebnej komisie Jaroslav Palúch, v jedinom miestnom volebnom okrsku prišlo do 15:00 voliť už viac ako 270 ľudí s hlasovacími preukazmi a vyše 60 obyvateľov horskej obce. Okrem toho sa na obecný úrad vrátilo aj osem obálok z deviatich pre hlasovanie poštou zo zahraničia. Ako povedala zapisovateľka volebnej komisie Mária Ulehlová, v obci majú 225 obyvateľov s trvalým pobytom a z nich je v zozname voličova zapísaných 177. „Väčšina tých, ktorí prichádzajú s hlasovacími preukazmi, sú turisti, pričom evidujeme ľudí od Trnavy, z Galanty, Dunajskej Stredy aj z Trenčína,“ dodala zapisovateľka. Voliť sa tu rozhodol aj Martin Varga z Bratislavy, ktorý je na Donovaloch na dovolenke, a prišiel s manželkou, svokrovcami aj švagrovcami uplatniť si svoje volebné právo s tým, že má chuť na zmenu. „Už toho bolo veľa, hlavne posledné dva roky,“ objasnil pre agentúru SITA volič z Bratislavy s tým, že vo svojom blízkom okolí nepozná nikoho, kto by nešiel voliť a predpokladá preto vysokú účasť. 15:11 V Záhorskej Bystrici je v zozname oprávnených voličov zapísaných 4 533 obyvateľov. Do piatka 28. februára o hlasovací preukaz požiadalo 145 z nich. Bratislavská Rača má viac ako 20-tisíc oprávnených voličov. K 24. februáru požiadalo o vydanie hlasovacieho preukazu 812 obyvateľov. Mestská časť Bratislava-Lamač má viac ako 6-tisíc oprávnených voličov, k 24. februáru požiadalo o vydanie hlasovacieho preukazu 200 z nich. 14:40 V prešovskej väznici sa záujem o parlamentné voľby zdvojnásobil. V týchto parlamentných voľbách pritom oproti tým predchádzajúcim môžu voliť aj väzni vo výkone trestu odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin či pozbavení spôsobilosti na právne úkony. 14:29 Vo voličských zoznamoch Karlovej Vsi je zapísaných takmer 30-tisíc voličov. „Z nich 1 729 požiadalo o vydanie hlasovacieho preukazu a 618 voličov poslalo svoje hlasy poštou zo zahraničia,“ informoval za Karlovu Ves Miroslav Špejl z referátu komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou. Mestská časť Nové Mesto má vo svojom zozname zapísaných viac ako 34-tisíc voličov. „Poštou nám bolo doručených 762 žiadostí o zaslanie o hlasovacieho preukazu. Ku 26. februáru bolo vydaných približne 1800 hlasovacích preukazov,“ uviedol hovorca Nového Mesta. V Starom Meste je v zozname voličov zapísaných viac ako 36-tisíc obyvateľov.ä „Počet vydaných hlasovacích preukazov k 25. februáru bol 1517,“ informoval hovorca Starého Mesta Matej Števove. Najväčšia mestská časť Petržalka eviduje viac ako 96-tisíc oprávnených voličov. Do 24. februára požiadalo o vydanie hlasovacieho preukazu takmer 4-tisíc Petržalčanov. 14:12 Žilinskí policajti sa zaoberajú dvoma prípadmi politickej kampane počas moratória. Ako na sociálnej sieti informovala Polícia SR, pred dvoma volebnými miestnosťami boli zaparkované vozidlá s reklamami jednej z politických strán.

13:52 Vo Fakultnej nemocnici v Trnave odovzdalo svoje voličské hlasy do prenosnej volebnej schránky približne štyridsať pacientov a lekárov. Išlo o voličov, ktorí mali vybavené voličské preukazy. Bola medzi nimi aj čerstvá mamička Zuzana Čaplová, ktorá volila na oddelení šestonedelia gynekologicko – pôrodníckej kliniky. Podľa jej vyjadrenia zatiaľ nevymeškala žiadne voľby. „Mám právo voliť a chcem ho využiť. Je mi jedno, či som v pôrodnici, alebo doma. Myslím si, že tieto voľby sú špeciálne pre viacero ľudí v našej krajine. Pevne verím, že aj tí, ktorí nechodili voliť, teraz pôjdu. Chcelo by to zmenu. A dúfam, že bude pozitívna,“ povedala. Vedenie Fakultnej nemocnice v Trnave podľa referenta pre vzťahy s verejnosťou Mateja Martoviča informovalo personál o možnosti voliť do prenosnej volebnej schránky, personál zasa s touto možnosťou oboznámil pacientov. Nemocnica patrí do trnavského volebného okrsku číslo 46, ktorý má volebnú miestnosť v Základnej škole s materskou školou na Gorkého ulici. Ak pacienti alebo personál nemocnice nemajú pobyt v tomto okrsku, mohli voliť len s hlasovacími preukazmi. 13:35 Polícia zaznamenala ďalší prípad roztržky vo volebnej miestnosti, tentoraz v Košiciach. Ako informovali na sociálnej sieti, v Košiciach alkoholom podgurážený muž napadol predsedu aj člena volebnej komisie po tom, ako ho vyzvali k podpísaniu prevzatia volebných lístkov. Muža predviedli na policajné oddelenie a namerali mu viac ako dvoma promile alkoholu v dychu.

13:10 Miestny úrad v Bratislavskom Ružinove vydal viac ako 3-tisíc hlasovacích preukazov. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Tatiana Tóthová. „Celkový počet voličov zapísaných v našej mestskej časti je 65 668, do piatka 28. februára bolo vydaných 3 204 hlasovacích preukazov, 997 občanov požiadalo o voľbu poštou,“ uviedla hovorkyňa.

12:24 Volebné moratórium bude na Slovensku končiť namiesto o 22:00 až o 23.00. Potvrdil to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. Dôvodom je, že ešte pred začiatkom volieb zomrela členka volebnej komisie vo Veľkom Krtíši. Voliť v danom okrsku sa preto začalo až o hodinu neskôr. Aj médiá preto budú môcť zverejňovať predbežné výsledky volieb až po 23:00. K úmrtiu tiež došlo v Banskej Bystrici, kde vo volebnej miestnosti zomrel volič. Z tohto dôvodu sa tam hlasovanie predĺži o 30 minút. „Toto sú udalosti, z ktorých nemožno nikoho viniť,“ zdôraznil Bárány 12:12 Medzi politikov, ktorí už odovzdali svoj hlas, už patrí aj Boris Kollár. Prišiel odvoliť v sprievode svojej mamy a niekoľkých detí.

12:05 Vo volebnom okrsku č. 4 na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici skolaboval 79-ročný volič. „Zavolali mu záchranku, zachrániť sa ho však už nepodarilo,“ uviedla banskobystrická krajská hovorkyňa polície Mária Faltániová. Podľa hovorkyne bude úmrtie pravdepodobne vyhodnotené ako úmrtie bez cudzieho zavinenia. „Volebnú miestnosť zatvorili na pol hodinu, pokiaľ telo presunuli do inej miestnosti, takže tam bude o polhodinu posunutý čas volieb,“ doplnila. Podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Banskej Bystrici Dagmar Albertovej členovia volebnej komisie v súlade so zákonom miestnosť na nevyhnutný čas uzavreli a voľba tu bude posunutá do 22:30. 11:50 Prezidentka Zuzana Čaputová odvolila spolu s dcérou Leou v pezinskej materskej škole.

11:36 Premiér Peter Pellegrini pred 11:00 po 20 minútach čakania v rade odovzdal svoj hlas na Základnej škole Jána Bakossa v Banskej Bystrici. „Teším sa, že som stál v dlhom rade, čo svedči o tom, že je o voľby veľký záujem,“ uviedol po vhodení hlasu do volebnej urny premiér.

11:25 Na košickom letisku odvolilo pred odletom do Izraela 132 pútnikov z Humenného. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka volebného okrsku číslo jedna v mestskej časti Barca v okrese Košice Gabriela Oravcová. „Ráno sme boli s volebnou urnou na letisku, kde odvolilo 132 pútnikov pred cestou do Izraela. Na letisku panovala dobrá nálada a všetko sme to zvládli za 40 minút,“ uviedla Oravcová. Ako ďalej dodala o prenosnú volebnú urnu a možnosť voliť na letisku ich požiadala cestovná kancelária, ktorá zájazd organizovala. 11:11 Odvolili už viacerí politici – boli medzi nimi aj Andrej Kiska, Richard Raši, Miroslav Beblavý, Richard Sulík, Árpád Ersék, Béla Bugár, Tomáš Drucker, Alojz Hlina či Igor Matovič.

10:51 Takmer každý šiesty odsúdený, ktorý si odpykáva trest v Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Dubnici nad Váhom, má pre sobotňajšie parlamentné voľby vybavený hlasovací preukaz. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská. Možnosť odovzdať svoj hlas majú odsúdení od 9:30, keď sa do väznice dostavili členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou. Dubnickú väznicu, ktorá na budúci rok oslávi 50. výročie vzniku, pred dvomi rokmi zrekonštruovali za 6 miliónov eur a jej kapacita za zvýšila z pôvodných 532 na 704 odsúdených. „V dubnickom ústave na výkon trestu odňatia slobody sa momentálne nachádza 662 odsúdených, ide výhradne o mužov,“ priblížila Kacvinská. Medzi nimi sú aj mediálne známe tváre, ako podnikateľ Ladislav Bašternák či bývalý minister výstavby a regionálneho rozvoja Marián Janušek. Zo spomínaného počtu odsúdených má prekážku voliť iba osem cudzincov. „V čase voľby nie je možné, aby odsúdený z ústavu mohol voliť v mieste svojho trvalého pobytu, nakoľko riaditeľ ústavu neudelil žiadnemu odsúdenému mimoriadne voľno na opustenie ústavu. Vedenie ústavu predpokladá, že voliť pôjdu všetci odsúdení, ktorí majú hlasovací preukaz, teda 108 odsúdených,“ uviedla hovorkyňa ZVJS. Ak by sa predpoveď naplnila, bola by volebná účasť dubnických väzňov vyššia ako pred štyrmi rokmi, keď v parlamentných voľbách v ústave volilo 6,58 % odsúdených. Kým v roku 2016 sa v ústave volilo až popoludní, tentoraz riaditeľ ústavu požiadal dubnickú samosprávu o zabezpečenie prenosnej volebnej schránky už v dopoludňajších hodinách.

10:36 Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány upozornil, že v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb nie je možné na základe vlastného uváženia ani v prípade podozrení z možného šírenia ochorení obmedziť aktívne volebné právo osôb tam umiestnených, „K tomu je potrebné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu,“ zdôraznil Bárány s tým, že žiadne takéto rozhodnutie príslušný štátny orgán zatiaľ nevydal. 10:22 Dôchodcovia v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Senium na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici volia v každých voľbách v menšom počte. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka volebného okrsku číslo 62 Tatiana Hudáková a dodala, že zatiaľ odvolilo asi päť z 53 klientov, ktorí majú v zariadení trvalý pobyt. Celkom je v tunajších dvoch volebných okrskoch registrovaných viac ako 1 600 oprávnených voličov. Ako informovali predsedníčky obidvoch volebných okrskov, do 9:00 tu odvolilo približne 10 percent z nich a zatiaľ traja prišli hlasovať s voličským preukazom. Voľbu poštou využilo v týchto okrskoch viac ako 20 obyvateľov. „Už od rána pred 7:00 čakali ľudia, kým otvoríme volebnú miestnosť,“ povedala Hudáková s tým, že ľudia chodia priebežne a rady sa zatiaľ netvoria. Klienti zariadenia Senium, ktorí majú trvalý pobyt v domove, môžu voliť priamo tam. „Tí, ktorým zdravotný stav neumožňuje ísť do volebnej miestnosti, môžu voliť na svojej izbe do prenosnej volebnej urny,“ povedala pre agentúru SITA riaditeľka DD a DSS Senium Jana Dupáková s tým, že aktuálne majú v zariadení 165 prijímateľov sociálnej služby. O voličský preukaz nepožiadal podľa nej nikto, ale viacerí dnes odišli domov, kde si môžu uplatniť právo voliť. Podľa nálezu Ústavného súdu z marca 2017 môžu voliť aj občania pozbavení spôsobilosti na právne úkony. „Máme 19 takýchto klientov, ktorí sú na svoje práva upozornení, zaujímajú sa aj o politiku,“ dodala riaditeľka. 10:10 Doterajšie hlasovanie je zatiaľ pokojné. Pre médiá to konštatoval predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. „Štátna komisia si o tomto vypočula informáciu od svojej zapisovateľky a viceprezidenta Policajného zboru. Podľa obidvoch sa v takmer 6 000 volebných okrskoch otvorili volebné miestnosti načas,“ uviedol Bárány s tým, že komisia priebežne prijíma podnety o priebehu volieb. Štátna komisia v ich prípade zabezpečuje dôkazy. „Čiže zisťujeme, či je to skutočne tak. Obsahovo to budeme posudzovať neskôr,“ dodal. 9:57 V jednom z volebných okrskov vo Veľkom Krtíši zomrela členka volebnej komisie. Stalo sa tak ešte pred otvorením volebnej miestnosti počas prípravy miestnosti. Ako agentúru SITA informovala samostatná referentka zastrešujúca parlamentné voľby v meste Iveta Rumanová, jedna členka komisie odpadla, privolali jej záchranku, ale už jej nevedeli pomôcť. Volebnú miestnosť neotvorili preto o 7:00, ale až približne o hodinu. Podľa banskobystrickej krajskej hovorkyne polície Márie Faltániovej úmrtie tejto 69-ročnej ženy polícia nevyšetruje, pravdepodobne zomrela zo zdravotných dôvodov. Voľby sa v tomto veľkokrtíšskom volebnom obvode posunú o hodinu, teda do 23:00.

9:35 Aj pri voľbách sa ukázal zrejme obava z koronavírusu, ktorý sa už rozšíril už aj v Európe. Niektorí ľudia prišli v bratislavskom Ružinove hlasovať v respirátoroch. 9:24 Zúčastniť sa nadchádzajúcich parlamentných volieb na Slovensku má právo viac ako 10-tisíc obvinených a odsúdených osôb. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská. Podľa aktuálnych údajov ZVJS sa k 28. februáru 2020 v slovenských ústavoch nachádzalo celkom 1 632 obvinených a 9 061 odsúdených, z ktorých právo voliť má 1 465 obvinených a 8 909 odsúdených, spolu teda 10 374 osôb. Vo výkone väzby sa k tomuto dátumu nachádzalo 25 obvinených mladších ako 18 rokov a vo výkone trestu 26 odsúdených mladších ako 18 rokov a 268 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo. „Právo voliť vo voľbách do Národnej rady SR má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom SR, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústave na výkon väzby, ústave na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených na území Slovenskej republiky, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť,“ povedala Kacvinská s tým, že jedinou prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

8:51 Odvoliť sa chystajú aj pracovníci z najvyššie položeného pracoviska na Slovensku, z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (AsÚ SAV) a Slovenského hydrometeorologického ústavu na Lomnickom štíte. „Za astronómov som tu dnes sám, ale sú tu fyzici a meteorológovia, a pokiaľ viem, všetci sa chystajú ísť voliť,“ povedal pre agentúru SITA astronóm Ján Rybák z AsÚ SAV, ktorý pôjde odvoliť do Popradu. Či si niektorí pracovníci vybavovali voličské preukazy, nevedel povedať nevedel. Najbližší volebný okrsok však majú v Tatranskej Lomnici. Na presun „dole“ z nadmorskej výšky 2 634 metrov môžu pracovníci využiť iba visutú lanovku, počasie by to zatiaľ nemalo komplikovať. Podľa Rybáka bolo pred ôsmou hodinou ráno na Lomnickom štíte zamračené a bezveterné počasie s teplotou mínus 15 stupňov Celzia. 8:37 Voliči v sobotňajších voľbách hlasujú v 5 998 volebných okrskoch. 8:21 Prvé parlamentné voľby po rozdelení Československa a vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa konali na prelome septembra a októbra v roku 1994. Po kritickej správe o stave republiky, ktorú 9. marca 1994 predniesol v Národnej rade prezident Michal Kováč, vyslovili poslanci národnej rady vláde vedenej premiérom Vladimírom Mečiarom z Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) nedôveru. Prezident potom vymenoval dočasnú vládu na čele s premiérom Jozefom Moravčíkom z novovzniknutej Aliancie demokratov Slovenska (ADS). 7:55 Vo volebnom obvode Prešov otvorili načas všetkých 229 volebných okrskov. Ako agentúre SITA potvrdil zapisovateľ okresnej volebnej komisie Ján Kmec, pri otvorení volebných miestností nemali hlásený žiadny problém. Novinkou týchto volieb v Prešove je vybavenie každej okrskovej komisie v meste počítačom s internetom a tlačiarňou, vďaka čomu môže každá z komisií vypisovať zápisnice o výsledku volieb elektronicky a nie ručne.

7:31 Najviac voličov v doterajších voľbách prišlo k volebným urnám v roku 1998. Tieto voľby znamenali aj koniec autoritatívnej vlády Vladimíra Mečiara a jeho Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS). Najmenej voličov hlasovalo v predčasných voľbách v roku 2006, po ktorých koaličnú vládu premiéra Mikuláša Dzurindu zo Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – demokratickej strany (SDKÚ-DS) nahradila prvá vláda Roberta Fica zo strany Smer – Sociálna demokracia (Smer-SD). Kým vo voľbách do NR SR v roku 1998 prišlo k urnám 84,24 percenta voličov, v roku 2006 hlasovalo len 54,67 percenta oprávnených voličov, čo predstavuje rozdiel takmer 30 percentuálnych bodov.





