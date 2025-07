Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, SNS v prieskume predbehla Demokratov

Kto by sa ešte dostal do parlamentu?

Progresívci by potrebovali aj matovičovcov

24.7.2025 (SITA.sk) - Progresívci v prieskume opäť skončili na prvom mieste. Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, tak by hnutie Progresívne Slovensko volilo 22,1 percenta ľudí. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24. Ako druhá by skončila strana Smer-SD , ktorej by odovzdalo svoj hlas 19,4 percenta voličov.So ziskom 12,4 percenta sa na treťom mieste umiestnila strana Hlas-SD . Respondenti mali odpovedať na otázku: „Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete povedať aj nejakú inú.“Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Slovensko, ktoré by volilo 8,3 percenta opýtaných, hnutie Republika so ziskom 8 percent, strana Sloboda a Solidarita , ktorej by odovzdalo hlas 7,5 percenta respondentov a Kresťanskodemokratické hnutie s podporou 6,6 percenta účastníkov prieskumu.Pred bránami parlamentu by podľa najnovšieho prieskumu skončila koaličná Slovenská národná strana (4,2 %), Demokrati (4,1 %), Maďarská aliancia (3,5 %) a tiež Sme rodina (2,6 %).Najväčší počet mandátov - 39, by získalo Progresívne Slovensko (PS). Smer-SD by mal v Národnej rade SR 35 poslancov a strana Hlas-SD 22. Hnutie Slovensko by podľa prieskumu malo v parlamente 15 zákonodarcov, Republika 14, Sloboda a Solidarita (SaS) 13 a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) by získalo 12 mandátov.Strany súčasnej koalície Smer-SD a Hlas-SD by neboli schopné získať v parlamente väčšinu ani v prípade, že by do koalície prizvali hnutie Republika. Spolu by mali len 71 poslancov. Politické subjekty súčasnej opozície, teda PS, SaS a KDH, by potrebovali na získanie väčšiny v NR SR prizvať do koalície aj hnutie Slovensko.Agentúra AKO vykonávala prieskum od 8. do 15. júna na vzorke tisíc respondentov. Ak by sa voľby do NR SR konali v čase konania prieskumu, tak rozhodnutých, koho by volili, bolo 69,8 percenta oprávnených voličov, 16,1 percenta opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť, ďalších 11,7 percenta deklarovalo, že by voliť nešli, a 2,4 percenta opýtaných na otázku odmietlo odpovedať.