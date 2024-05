Voľby do Europarlamentu sa blížia, ministerstvo vnútra zriadilo infolinku 

31.5.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR zriadilo pre voľby do Európskeho parlamentu infolinku, na ktorej budú voličom poskytované informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva.Infolinka pre voličov začne fungovať od 3. júna a bude dostupná na telefónnych číslach: 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Informácie poskytol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann Voličom bude k dispozícii v dňoch 3. júna až 7. júna 2024 od 7:30 h do 15:30 h a v deň volieb v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 h do 22:00 h.