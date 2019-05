Voľby na hornej Nitre sú pokojné a bez podnetov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bánovce nad Bebravou/Prievidza 25. mája (TASR) - Sobotné voľby do Európskeho parlamentu (EP) sú na hornej Nitre zatiaľ pokojné. Okresné volebné komisie v Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou nedostali podnety či hlásenia, uviedli pre TASR.povedala zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Bánovciach nad Bebravou Lenka Sloviaková.Členovia komisie podľa nej navštívili i viacero okrskov v okrese, kde boli skontrolovať priebeh volieb.Za rovnako pokojné označil voľby v okresoch Prievidza a Partizánske do EP i vedúci všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Prievidzi Štefan Lednický.doplnil.V okrese Bánovce nad Bebravou môžu voliči odovzdať svoj hlas v 62 okrskoch. V okresoch Prievidza a Partizánske je to v 189 okrskoch, čo je o jeden menej ako v marcových prezidentských voľbách.