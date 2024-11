Voľby v Česku by podľa prieskumu vyhralo populistické hnutie ANO, do parlamentu by sa vrátili aj komunisti

17.11.2024 (SITA.sk) - V deň 35. výročia Nežnej revolúcie česká televízia CNN Prima News zverejnila výsledky prieskumu volebných preferencií agentúry STEM, z ktorého vyplýva, že komunisti by sa mohli vrátiť do českého parlamentu. Informuje o tom web Novinky.cz.Podľa prieskumu by komunisti získali 5,5 percenta. Riaditeľ agentúry STEM Martin Buchtík k týmto číslam uviedol, že komunistom sa podarilo stabilizovať nad päťpercentnou hranicou. Prvýkrát sa nad tento limit dostali v júni.Podľa agentúry STEM by voľby vyhralo opozičné populistické hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša , ktoré by získalo 33,7 percenta. Vládna koalícia Spolu by získala 21,1 percenta.Tretie by skončilo nacionalistické hnutie SPD, za ktoré by hlasovalo 8,9 percenta. Vládne hnutie STAN by dostalo 8,4 percenta. Do parlamentu by sa prebojovali ešte Piráti, ktorým podporu v prieskume vyjadrilo 5,9 percenta respondentov.