Voľby v ČR: Hnutie ANO vedie vo veľkých mestách s výnimkou Prahy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 6. októbra (TASR) - V českých komunálnych i senátnych voľbách, ktoré sa skončili v sobotu popoludní, už sčítali hlasy z približne 90 percent okrskov. Najviac hlasov podľa čiastkových výsledkov získali nezávislí a strana KDU-ČSL. Vo veľkých mestách vedie prevažne hnutie ANO. V senátnych voľbách sú zatiaľ najúspešnejší ODS a ANO, informovala na svojej webstránke televízia Nova.Volebná účasť predstavovala približne 48 percent v komunálnych a 42 v senátnych voľbách, uvádza televízia ČT24.Tam, kde KDU-ČSL kandidovala samostatne, mali podľa volebných strán po sčítaní štyroch pätín okrskov 2701 zastupiteľov, STAN 1263 a ČSSD 1240 zastupiteľov. ODS zatiaľ obsadili 1146 kresiel a komunisti 954. Vládne hnutie ANO, malo po sčítaní štyroch pätín okrskov 424 poslancov a očakáva sa, že bude bodovať až vo väčších mestách, podobne ako niektoré ďalšie parlamentné strany. TOP 09 obsadila zatiaľ 91 zastupiteľských miest, SPD Tomia Okamuru 37 a Piráti zatiaľ 19.Z veľkých miest prichádzajú výsledky len veľmi pomaly, pričom na konečné čísla sa bude zrejme čakať až do nedele. V Prahe je zatiaľ sčítaná len necelá tretina okrskov. O prvé miesto tam s podobným ziskom priebežne súperí až päť zoskupení - ODS, Piráti, Praha sebe, ANO a koalície TOP 09 a STAN "Spojené sily pre Prahu".V Brne sú sčítané hlasy z dvoch tretín okrskov. Podľa priebežných výsledkov zatiaľ vedie ANO, nasleduje ODS s podporou Slobodných, KDU-ČSL, Piráti, ČSSD a SPD. V Ostrave je sčítaných 90 percent okrskov, pričom s veľkou prevahou vedie ANO. To vedie aj v Plzni, kde má však len veľmi tesný náskok pred ODS. Hnutie ANO vedie aj vo väčšine ďalších krajských miest.V malých obciach zase najviac hlasov získali, ako tradične, miestne združenia nezávislých. Sčítanie tam tiež prebehlo výrazne rýchlejšie. Na deviatich miestach prebehli súbežne s voľbami ešte i referendá. Najčastejšie sa občania vyjadrovali k plánovaným stavbám - domov, verejného bazéna či logistických centier. V Liberci napríklad bolo referendum hneď o piatich témach vrátane kúpy miestneho zámku.Súčasne s komunálnymi voľbami sa v ČR volila tiež tretina nových senátorov. Po sčítaní hlasov z troch štvrtín okrskov vedú kandidáti ODS v 12 obvodoch a ANO v 11 obvodoch. Kandidáti STAN a KDU-ČSL boli podľa čiastkových výsledkov na postupových miestach zhodne v šiestich obvodoch. ČSSD bude bojovať zrejme o päť kresiel.Za senátora bol znovuzvolený už v prvom kole Jiří Čunek (KDU-ČSL) v okrese Vsetín, ktorý po sčítaní takmer všetkých hlasov v obvode získal 51,5 percent hlasov.V Prahe sa pohybujú okolo 50-percentnej hranice tiež traja bývalí prezidentskí kandidáti - Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Pavol Fischer. Vo všetkých prípadoch je ale zatiaľ sčítané len malé množstvo hlasov.Ak žiaden z kandidátov nezíska vo svojom obvode nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude sa za týždeň konať druhé kolo. Do neho postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti.